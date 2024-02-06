「推動長者友善樓宇設計」工作組首次會議 黃偉綸：今年內提改善建議 (18:04)

工作組的工作方向包括參考本地和其他地方就長者友善樓宇或設施的設計要求，包括涉及公用地方和私人單位的樓宇設計、如何結合科技應用和用家為本設計等，以制訂更多實際可行的長者友善樓宇設計要求和指引；考慮如何落實相關設計要求，包括哪些要求應透過修訂法例強制性執行、哪些可作為建議的良好作業安排，以及哪些可透過提供誘因鼓勵業界採用等；以及探討在公營房屋項目首先試行相關設計要求。

黃偉綸表示，香港人口高齡化，《施政報告》提出一系列跨領域的政策和措施，照顧長者需要，長者友善樓宇設計是配合政府居家安老政策的惠民措施。政府會在今年稍後時間提出初步建議，並聽取持份者意見，以敲定最終方案。

工作組其他成員包括發展局局長、房屋局局長、勞工及福利局局長、房屋局常任秘書長／房屋署署長、建築署署長、屋宇署署長和香港房屋協會行政總裁兼執行總幹事。房協會後出稿表示歡迎工作組工作，並指會全力配合，將於工作組分享房協發展長者房屋，以至研究及推行通用設計和通達概念等方面的經驗和意見。