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七一衝擊立會案求情　孫曉嵐：無用暴力已犯暴動 (18:47)

2019年七一示威者衝擊立法會大樓，案中部分被告今日（6日）在西九龍裁判法院求情。港大學生會前會長孫曉嵐在庭上求情指「我決定認罪係因了解法律條文嘅字面含義」，她在立法會沒有破壞、基於對他人的重視而沒使用暴力，但仍觸犯「定義寬鬆的暴動罪」，並指「政權眼中真正罪名係對民主、自由、人權的追求」。暫委法官李志豪一度中斷陳辭，指法庭不是孫曉嵐表達政見的舞台。案件現押至3月16日判刑。

案件共涉14名被告，當中6人今日先行求情，他們分別是黃家豪（案發時20歲，下同）、羅樂生（19歲）、畢慧芬（24歲）、孫曉嵐（23歲）、馬啓聰（30歲）及沈鏡樂（23歲）。另外8人的求情將於2月21日進行。除了黃家豪和馬啓聰被裁定一項「進入或逗留在會議廳範圍」罪成外，其他被告承認或被裁定一項暴動罪成。

被告孫曉嵐雖有代表律師，但要求親自向法庭陳辭，指自己作為熱愛香港的人，投身反修例運動倡議，是自然及義不容辭的事。2019年她正修讀人權法碩士，以為憑一己知識可以守護社會價值。案發日為慶祝政權移交的日子，示威者進入昔日帶來民主的議事廳，探究香港政治問題癥結。

李官打斷陳辭，並警告再表達政見便中止她陳辭，最後孫曉嵐指「我以公民不服從、非暴力的抵抗策略失敗，換來關注，但冇更民主自由嘅香港」，並寄望自己能早日回歸自由，「未來將活在真相中，過光明磊落的生活。」

被告黃家豪的代表律師指，他當時以記者身份進入立法會，他觸摸基本法小冊子的原因是想用更好的角度拍攝，案發時他作為記者的經驗有限，也沒有意圖去干擾證物，冀法庭考慮「進入或逗留在會議廳範圍」罪的最高罰款是2000元，以及有案例支持可以罰款了事。被告馬啓聰的代表律師亦冀以罰款了事；辯方就其餘被告採納書面求情陳辭。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反修例 立法會

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