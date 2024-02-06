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男子酒店服藥致死兩人認藏毒囚8個月 (16:13)

中環荷李活道一間酒店前年疑發生誤殺案，40歲男子被人發現於房間浴室內死亡。被控誤殺罪的38歲美籍男高爾夫球教練及44歲本地男售貨員早前獲撤控，律政司改控兩人共3項藏毒及販毒罪，案件今（6日）在東區裁判法院處理本地男售貨員的判刑。辯方求情稱，被告在事件中已獲教訓及感後悔，對案中死者去世感抱歉。裁判官終判他囚8個月。

是次判刑的次被告廖偉業（44歲，售貨員）早前與首被告SAROMINES Michael Ikaika Tai Seichi（38歲，高爾夫球教練）同承認一項在酒店藏毒罪，廖亦承認在他的住所藏毒罪；首被告承認另一項販毒罪。

辯方求情時稱，廖在2020年去世及有親人自殺，患上抑鬱症；戒毒所報告顯示他無毒癮，不建議他入戒毒所，並對事主去世感抱歉。

裁判官判刑時指，廖曾於2020年7月因毒品罪被判感化，其後再犯本案，認為監禁是最合適判刑，並就他兩項藏毒罪，分別判囚2個月及8個月，兩罪刑期同期執行。

案情指出，2022年7月30日凌晨，兩被告離開中環木的地酒店，並通知經理稱事主陳德明（終年40歲）在房內感到不適，並與經理前往房間，發現事主下半身赤裸倒卧在浴室，雙腳被床單纏著。事件報警處理，事主沒有外傷及被證實不治，警方檢取針筒等證物。

死者體內驗出涉案Dipentylone等藥物，血液含量達致命程度，死因是服用多種藥物所致。警方其上門拘捕次被告，並在次被告家中找到冰毒。

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