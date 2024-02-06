男子酒店服藥致死兩人認藏毒囚8個月 (16:13)

是次判刑的次被告廖偉業（44歲，售貨員）早前與首被告SAROMINES Michael Ikaika Tai Seichi（38歲，高爾夫球教練）同承認一項在酒店藏毒罪，廖亦承認在他的住所藏毒罪；首被告承認另一項販毒罪。

辯方求情時稱，廖在2020年去世及有親人自殺，患上抑鬱症；戒毒所報告顯示他無毒癮，不建議他入戒毒所，並對事主去世感抱歉。

裁判官判刑時指，廖曾於2020年7月因毒品罪被判感化，其後再犯本案，認為監禁是最合適判刑，並就他兩項藏毒罪，分別判囚2個月及8個月，兩罪刑期同期執行。

案情指出，2022年7月30日凌晨，兩被告離開中環木的地酒店，並通知經理稱事主陳德明（終年40歲）在房內感到不適，並與經理前往房間，發現事主下半身赤裸倒卧在浴室，雙腳被床單纏著。事件報警處理，事主沒有外傷及被證實不治，警方檢取針筒等證物。

死者體內驗出涉案Dipentylone等藥物，血液含量達致命程度，死因是服用多種藥物所致。警方其上門拘捕次被告，並在次被告家中找到冰毒。