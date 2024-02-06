兩間DSE與考學校獲准內地設試場　押送車運試卷配GPS (16:12)

考評局今日舉行閉門簡介會，要求全程不攝不錄。考評局發言人稱，試卷會於考試日前，由香港經專業押送公司，駕車運抵兩間內地與考學校，並鎖於有閉路電視的校內「保密室」，存於設密碼鎖的「保密箱」，遂由考評局人員及保安人員把守；直至開考當天考試前，才會取出試卷，並交予試場主任。於考試收卷後，考務人員會在內地試場掃瞄試卷。在場記者至少3度提問，試卷將提早多久運到內地試場、試卷「離境」時間一共幾長，考評局發言人以保密為由拒絕透露。

被問考評局有否預料內地試場出現突發情况，須報公安或消防部門應對，考評局發言人稱，運送試卷的押送車設GPS系統，考評局可「追蹤每一個點」，假設如遇交通事故，考評局會請求當地警方「開路、（讓押送車）行快啲」；又指保密室的巡邏員若發現室外有異樣，例如有人想闖入，亦會報警處理。

過關安排方面，考評局發言人稱，兩地海關及入境人員不會打開試卷檢查，考評局和保安人員均全程跟車，「人不離卷」；內地試場亦設「考試指揮中心」，並安排香港具經驗的試場主任赴內地，負責考務工作。

考評局上月初稱要物色香港試場予內地與考學校的考生，被問為何一個月後內地試場可成事，考評局發言人稱，一直以設立內地市場為目標，籌備過程很複雜，上個月步入「最後階段」，過去這個月曾「預演」試卷運送和安全措施，「亦請人幫我哋（考評局）睇過晒，是安全、冇問題嘅」。

考評局發言人又說，運送試卷和內地監考安排涉及額外開支，將向內地「與考學校」考生收取附加費，會與教育局溝通並由政府刊憲公布。

如同考評局先前公布，下月開考的DSE英文口試，內地與考學校考生須來港考試，內地試場僅適用於他們報考的筆試。