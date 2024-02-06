明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

兩間DSE與考學校獲准內地設試場　押送車運試卷配GPS (16:12)

中學文憑試（DSE）下月開考，今屆首有兩間內地學校成為「與考學校」，分別是廣州暨大港澳子弟學校和深圳香港培僑書院龍華信義學校。考評局今天（6日）宣布，兩校成為今屆DSE內地試場，合共逾百名學生以學校考生身分，各自在原校應考，涉10個筆試考試天。

考評局今日舉行閉門簡介會，要求全程不攝不錄。考評局發言人稱，試卷會於考試日前，由香港經專業押送公司，駕車運抵兩間內地與考學校，並鎖於有閉路電視的校內「保密室」，存於設密碼鎖的「保密箱」，遂由考評局人員及保安人員把守；直至開考當天考試前，才會取出試卷，並交予試場主任。於考試收卷後，考務人員會在內地試場掃瞄試卷。在場記者至少3度提問，試卷將提早多久運到內地試場、試卷「離境」時間一共幾長，考評局發言人以保密為由拒絕透露。

被問考評局有否預料內地試場出現突發情况，須報公安或消防部門應對，考評局發言人稱，運送試卷的押送車設GPS系統，考評局可「追蹤每一個點」，假設如遇交通事故，考評局會請求當地警方「開路、（讓押送車）行快啲」；又指保密室的巡邏員若發現室外有異樣，例如有人想闖入，亦會報警處理。

過關安排方面，考評局發言人稱，兩地海關及入境人員不會打開試卷檢查，考評局和保安人員均全程跟車，「人不離卷」；內地試場亦設「考試指揮中心」，並安排香港具經驗的試場主任赴內地，負責考務工作。

考評局上月初稱要物色香港試場予內地與考學校的考生，被問為何一個月後內地試場可成事，考評局發言人稱，一直以設立內地市場為目標，籌備過程很複雜，上個月步入「最後階段」，過去這個月曾「預演」試卷運送和安全措施，「亦請人幫我哋（考評局）睇過晒，是安全、冇問題嘅」。

考評局發言人又說，運送試卷和內地監考安排涉及額外開支，將向內地「與考學校」考生收取附加費，會與教育局溝通並由政府刊憲公布。

如同考評局先前公布，下月開考的DSE英文口試，內地與考學校考生須來港考試，內地試場僅適用於他們報考的筆試。

相關字詞﹕編輯推介 考評局 中學文憑試 與考學校

上 / 下一篇新聞