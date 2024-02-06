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公院急症室年三十起准次緊急及非緊急病人輪候24小時內退款 (14:44)

農曆新年假期將至，醫管局行政總裁高拔陞指，公立醫院急症室將於本周五（9日）至18日實施特別退款安排，容許部分病人，例如第四類（次緊急）及第五類（非緊急）的病人，可於登記後24小時內向發記處提出退款申請，以便讓等候時間較長的病人轉看私家醫生，屆時醫院會在一個月內透過電子付款等形式退還款項，令急症室為更有需要的病人提供服務。

高拔陞表示，得悉過往有病人在等候期間自覺病徵輕微，但因已繳費而未能離開，今次安排是回應市民意見，為市民提供多一個選擇，亦非鼓勵市民退款，並強調僅屬農曆新年期間的特殊安排，會觀察是次經驗再決定日後安排。高拔陞又指，醫管局已在初三及四加派急症室和住院病房人手，另又因應可能增加的上呼吸道感染，將提供更多快測和病毒測驗等服務。 醫務衛生局長盧寵茂指，第一類至第三類病人一般可短時間獲治療，料他們不會要求退款，同樣強調新安排可予非緊急病人提供選擇。

另外，醫務衛生局長盧寵茂預計，寒流令呼吸疾病感㳃上升；普通科門診將提供25%額外服務名額，18間普通科門診亦會在假期間提供服務，而中醫藥暨教研中心將提供超過1800個資助門診名額。至於私營醫療機構，盧指近百間私營診所和醫院已確認會在假期提供服務，超過250中醫診所亦會於初一至七延長服務，市民屆時可利用醫健通和HA Go手機應用程式，透過地圖形式查閱187診所的位置及服務時間等。盧重申，急症室重點是照顧嚴重意外和危急病人，呼籲輕症病人如患傷風感冒或擦傷等，可從其他途徑尋求治療。

盧寵茂指，雖然最近數字顯示流感個案下跌，但相信只屬數字上的短暫波動，一般流感季節會維持8-12星期。新冠方面，污水檢測的數字平穩，JN.1已成為主流病毒株，呼籲高危群組人士接種疫苗。

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