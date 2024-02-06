美斯無出場｜楊潤雄認處理M品牌時未審視主辦方與球會協議　「無權」逼主辦方公開交代 (14:17)

「呢方面（主辦方與國際邁阿密嘅溝通、協議）係唔需要嘅，其實因為佢哋交畀我哋嘅時候，你會見到佢哋對我哋有承諾，我哋亦都知道會辦得到呢件事嘅，因為佢都畀咗啲初步嘅資料我哋睇得到啦，咁但係你話詳細係咪需要審批佢裡面嘅協議呢？因為呢個亦都牽涉到有啲商業啦，譬如錢呀、銀碼呀等等，呢啲好多時候都係啲比較敏感嘅商業資料，咁所以我哋都唔係需要知道每一項嘅細節」

—文化體育及旅遊局長楊潤雄

楊潤雄又指，主辦方雖然日前已簡單交代事件，內容與他們向政府交代的說法無衝突，但認為事件牽涉政府和球迷等多方利益，認為Tatler仍需進一步交代事件細節，包括與國際邁阿密的工作關係、協議及跟進工作，清楚交代是否也受誤導及美斯最終沒有出場的原因等，「應該出嚟講多少少，起碼令大家能夠明白、理解多一啲」。不過楊潤雄承認只能繼續與Tatler商討，「我無權力逼佢出來」，但相信若對方為負責任機構，決定前會再作整體考慮。

至於比賽途中的溝通過程，楊潤雄指在場時已向球隊管理層反映，希望美斯出場，亦目睹主辦方有向球會跟進。被問到賽後政府有否曾考慮「拉隊走人」，楊表示，政府即場判斷認為，既然未了解美斯缺陣的真正原因，作為支持整個活動的角色，認為政府不宜「做呢啲動作」。

對於今次主辦方Tatler為時尚媒體，未有舉辦大型體育項目經驗，楊潤雄指，當局對初次辦活動的單位會有更嚴謹的考慮，但不代表會因而拒批，否則永遠沒有新機構加入舉辦活動。他表示，從組織和活動安排而言，今次主辧方的確有辦到一個比賽，惟最關鍵的球員美斯未有出場，而美斯出場45分鐘正是政府批出M品牌認可的條件。他指，當局審批M品牌時，會先了解活動是否符合品牌訂出的條件；當局的主要角色是推動，以及輔助主辦單位舉辦大型活動，例如為當日人流安排、事前牌照申請等作協調。

另外，楊潤雄亦透露，旅發局曾與主辦單位商討不同安排國際邁阿密在港推廣的建議，但出於不同原因而未成事，而球隊留港時未有出外遊覽，屬對方的選擇。