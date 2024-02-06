23條立法︳曾鈺成認為政府須區分真實想法與敵意攻擊　李家超將會向外國領事和商會解說 (11:41)

《基本法》第23條立法諮詢期現已展開一星期。立法會前主席曾鈺成在本報撰文，認為即使政府相信國安立法理應得到多數市民的支持，但在社會存在的深層次矛盾和複雜的國際環境下，部分市民對政府的立法建議自然抱有疑慮。他強調，政府必須區別市民的真實想法與反對力量的敵意攻擊，呼籲對敵對言論要有力反駁，對市民的疑問和憂慮要耐心解釋，切忌一聽到負面評論，便以對敵鬥爭的態度去打壓。

對於「非法披露國家秘密」罪，曾鈺成表示政府雖曾解釋構成相關罪行必須「三連中」，但仍未解釋由誰判斷某項資料的披露「相當可能危害國家安全」，以及有足夠權威解釋「國家安全」。

曾鈺成亦指，政府對「公眾利益」作抗辯理由的說法「模糊」，稱可考慮惟門檻一定很高。他建議，政府需考慮即使為「公眾利益」作抗辯理由設高門檻，會否給予當事人一種「錯誤的使命感和自信心」，在披露國家秘密時無認真考慮維護國家安全的責任。特首李家超表示，今日（6日）下午將聯同律政司長林定國和保安局長鄧炳強，向外國駐港領事團、外國商會及本地商會代表解釋23條立法。他認為，23立法可確保香港有穏定投資和營商環境，具國際城市的吸引力。

曾鈺成質疑，諮詢文件參考《中華人民共和國保守國家秘密法》而制定7類國家秘密，但欠相關法例第9條「包底」的項目，即「經國家保密行政管理部門確定的其他秘密事項」，建議政府應審視國家秘密的類別有否遺漏。他亦質疑，「煽動意圖」罪當中的「意圖引起香港特區居民間或中國不同地區居民間的憎恨或敵意」或會太嚴苛，舉例指個別人或族群之間的爭吵，或會引起香港市民之間敵意，是否也構成「煽動意圖」。

李家超指，多個商會表明支持23條立法，有商會指23條立法制定嚴謹而合情合理的法律基礎，是為保護企業權益的「制勝之道」。他補充，律政司長和保安局長已在過去一星期舉辦多場解說活動，對象包括2個法律專業團體、關愛隊、金融界、新聞界、地區人士等。他重申23條立法應「早一日得一日」，立法工作有三大原則，包括維護一國兩制及國家主權；保障國際公約的人權，如言論、出版、新聞、示威自由等；守護國家安全的原則。