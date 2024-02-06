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【持續更新】黎智英案｜陳沛敏供稱按黎指示報彭定康言論　頭條提遊行催谷人數 (10:41)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司被控串謀勾結外國勢力案繼續審訊。「從犯證人」、《蘋果》前副社長陳沛敏出庭作供。

【10:50】法官李運騰問陳沛敏，黎智英對「修例」有何看法？陳指黎反對修例。李官又問，黎對抗爭行動有何看法？陳指「我諗佢係支持抗爭、反對囉。」

控方談及其他信息，陳沛敏指該些信息是關於「黎生話佢錄咗兩段片，佢擺咗喺佢社交平台度」，以及「可以喺《蘋果日報》刊登嗰啲信息，嗰啲彭定康講嘅嘢。」控方問有關報道前港督彭定康言論，屬於黎的建議還是編採指示。陳回答「指示啦，我覺得係咁。」

【10:20】控方展示一段信息，2019年4月黎智英向陳沛敏指：「呢個尊子設計個banner，我哋唔可以每一張報紙都印嘅。不如你問下李卓人佢需要幾多，我哋就印幾多喺現場派。」

陳沛敏指尊子是一名政治漫畫家，「喺我哋報紙都有專欄」，又指《蘋果》向來會邀請尊子設計漫畫，再在《蘋果》全版展示，「但以往通常只係每年七一」，「呢個遊行應該係為移交逃犯條例舉行，所以我哋特別破例喺4月廿幾號都有做呢樣嘢。」陳確認該遊行發生於同月28日。

另一段信息是同月27日，黎智英向陳沛敏指「請想想有什麼我們還可做催谷市民明天上街？現在情况實在太靜，好驚。」翌日《蘋果》頭條為《今上街反惡法》並附有漫畫海報。陳被問印海報是誰的決定時，指「我唔肯定」、「可能當時大家都覺得黎生好重視個遊行，所以我哋就係嗰日所個漫畫出嚟。」及後解釋她看得出黎重視該次遊行，因為「佢不斷send信息畀我哋，話要睇吓點樣多啲人上街，喺message問我哋幫民陣印海報。」 陳補充上述海報是印於報紙底版，如果讀者想抽出來使用，「會自己cut出嚟當係張紙咁。」

【10:02】開庭。《蘋果日報》前副社長陳沛敏繼續作供，講述有關在台訪問銅鑼灣書店前店長林榮基的事宜，指2019年4月26日，她按照黎智英的指示，從維基百科及一個港台鏗鏘集節目中找到林榮基的背景資料，並將相關網站影片的連結傳送給黎觀看。其後黎嘗試綜合該些資料，又要求陳幫手「fact check」是否正確。同月28日，黎智英在個人專欄「成敗樂一笑」中刊文《請站出來保住最後防線》，內容關於林榮基逃往台灣。

明報記者 譚希琳、湯璧瑜、楊志權

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 港區國安法 蘋果日報 法庭

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