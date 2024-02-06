【持續更新】黎智英案｜陳沛敏供稱按黎想催谷遊行人數　對百萬人遊行反修例感高興 (10:41)

6月9日當天，黎與陳發信息討論當天大遊行人數，黎形容當日「全城佈滿」，人數應逾100萬，陳回覆「希望」。黎又轉發他與董橋的信息來往，董橋稱「你和你的報紙的努力沒有白費！為勇敢的香港人乾杯！」黎回覆「Haha! 對，為勇敢的香港人乾杯！好！我告訴沛敏，這是個好標題」，並建議陳沛敏以「為勇敢的香港人乾杯」作為報道標題，陳回覆「我們研究一下，或用地道的語言表達這意思」。

陳沛敏在庭上補充，認為黎的意思是「用嗰個方向」起標題，但她沒有直接採用黎的建議。控方呈上《蘋果》翌日的頭版報道，標題為「香港人漂亮的固執 1,030,000」，陳確認她採用了黎的方向寫標題。

【12:42】控方續展示黎智英在2019年5月30日發送給陳沛敏、一個署名為「董橋」的信息：

「出來號召民眾上街的人選非常重要。昨天頭版三位法官出來講話非常有力量，港府於是立即小補小改。香港人相信法律權威的看法，民主派中李柱銘講法律最有說服力，他們出去游說外國政府挽救香港，反而是香港人不愛聽的話。陳日君出來號召也有用，他的宗教形象深入民心。你們的報紙每天有個方塊讓有份量的人說幾句『送中』看法，六月九日的人數會多很多。我們要鼓吹的不是香港要民主，我們要求鼓吹的是香港的價值不容共產黨摧殘。董橋」

隨後黎智英表示「下午有時間談談董橋建議」。陳沛敏供稱董橋是《蘋果》前社長，確認在收到信息翌日與黎討論董橋建議，黎指示在6月9日前多報道「有份量嘅人講下呢條法例有咩問題」，談論對《逃犯條例》的憂慮，黎亦認為再由泛民主派的人發言「已經無新意，已經唔再係新聞」，指示陳聯絡法律界的權威人士或宗教界人士發言，陳於是與其同事商量，嘗試實踐黎的指示。

【12:20】控方問到有說法指黎智英會退休，但據2019年5月的《蘋果》頭條，內文提到「當主持問及有否感到日益疲累時，黎表示從來沒有覺得疲累，『因為需要負起作為反對聲音的責任』」。陳沛敏指據她理解，黎智英說過上述說話，但是她非在現場聽到。

其後法官李運騰打斷控方主問，詢問控方為何要問證人有關黎智英退休一事，指控方應該要考慮如何有效去指證，又指如果黎智英退休與否是無關重要，就不要問、不要浪費時間，法庭也無意知道黎是否退休。

控方其後繼續問及《蘋果》於2019年4月至5月間的報道主題，陳沛敏指由於當時政府仍推進修例，「民間都仍然有一啲，就住條法例嘅討論，泛民主派都有一啲，繼續推動，想政府擱置呢條條例」，故當黎智英表示反對修例，《蘋果》便跟進報道。至於為何黎智英的意見與報道有關，陳指「佢都好鮮明咁去反對呢條條例，佢都好重視。」

【12:00】開庭。控方庭上展示《蘋果》於2019年4月28日的報紙，先由3名法官輪流翻閱該份報紙，再交予陳沛敏觀看。該份報紙的頭版為《今上街反惡法》，另有一版是一幅海報，顯示一副直立的手銬，手銬上方鐵環印有「HK」，下方鐵環印有中國共產黨黨徽；下方寫有「引渡惡法」的標題。

陳沛敏指她理解是一幅「in-house」的廣告，宣傳及呼籲讀者訂閱蘋果動新聞，其後補充雖然廣告不會由她負責，「不過如果我作為讀者，都會讀到個意義同逃犯條例有關，同埋下低都有提到嗰法例。」

【11:30】休庭。

【10:50】法官李運騰問陳沛敏，黎智英對「修例」有何看法？陳指黎反對修例。李官又問，黎對抗爭行動有何看法？陳指「我諗佢係支持抗爭、反對囉。」

控方談及其他信息，陳沛敏指該些信息是關於「黎生話佢錄咗兩段片，佢擺咗喺佢社交平台度」，以及「可以喺《蘋果日報》刊登嗰啲信息，嗰啲彭定康講嘅嘢。」控方問有關報道前港督彭定康言論，屬於黎的建議還是編採指示。陳回答「指示啦，我覺得係咁。」

【10:20】控方展示一段信息，2019年4月黎智英向陳沛敏指：「呢個尊子設計個banner，我哋唔可以每一張報紙都印嘅。不如你問下李卓人佢需要幾多，我哋就印幾多喺現場派。」

陳沛敏指尊子是一名政治漫畫家，「喺我哋報紙都有專欄」，又指《蘋果》向來會邀請尊子設計漫畫，再在《蘋果》全版展示，「但以往通常只係每年七一」，「呢個遊行應該係為移交逃犯條例舉行，所以我哋特別破例喺4月廿幾號都有做呢樣嘢。」陳確認該遊行發生於同月28日。

另一段信息是同月27日，黎智英向陳沛敏指「請想想有什麼我們還可做催谷市民明天上街？現在情况實在太靜，好驚。」翌日《蘋果》頭條為《今上街反惡法》並附有漫畫海報。陳被問印海報是誰的決定時，指「我唔肯定」、「可能當時大家都覺得黎生好重視個遊行，所以我哋就係嗰日印個漫畫出嚟。」及後解釋她看得出黎重視該次遊行，因為「佢不斷send信息畀我哋，話要睇吓點樣多啲人上街，喺message問我哋幫民陣印海報。」 陳補充上述海報是印於報紙底版，如果讀者想抽出來使用，「會自己cut出嚟當係張紙咁。」

【10:02】開庭。時任《蘋果日報》副社長陳沛敏繼續作供，講述有關在台訪問銅鑼灣書店前店長林榮基的事宜，指2019年4月26日，她按照黎智英的指示，從維基百科及一個港台鏗鏘集節目中找到林榮基的背景資料，並將相關網站影片的連結傳送給黎觀看。其後黎嘗試綜合該些資料，又要求陳幫手「fact check」是否正確。同月28日，黎智英在個人專欄「成敗樂一笑」中刊文《請站出來保住最後防線》，內容關於林榮基逃往台灣。

明報記者 譚希琳、湯璧瑜、楊志權