警方打擊非法放債收債　拘捕32人包括財務公司持牌人 (20:24)

警方調查發現，32名被捕人士包括20男12女，介乎18至53歲，全部人持香港身分證，其中5人有黑社會背景。其中14人是兩間涉案財務公司持牌人及職員，16人涉非法收債、刑事恐嚇、刑事毀壞，還有2人懷疑協助放高利貸公司洗黑錢。上述全部被捕人涉及15宗淋紅油案件、7宗電話恐嚇案、以及2宗以銀行戶口收還款並協助洗黑錢案。其中1人被正式落案起訴，另外13人獲准保釋後候查。

元朗警區刑事調查偵緝督察吳斯軒表示，兩間位於旺角及油麻地的持牌財務公司涉嫌以過高利貸放債，最高的利率高達342%。涉事公司以社交媒體及電話推廣宣傳，聲稱可以快速批出貸款。欲貸款的事主會被邀請親身到財務公司簽約及取得現金貸款，但財務公司會收取合約沒寫明的「手續費」，要求貸款人在公司外面後樓梯或者後巷去交出現金，例如事主借1萬元，就要交出3000元手續費，但最終要還款1萬元及利息。由於事主等錢用，最後都選擇聽從涉案職員的指示。另外，若受害人遲交還款，財務公司就會派「行動組」收債，包括淋紅油、電話恐嚇或騷擾等等。

行動中，警方派出探員放蛇貸款，發現涉案財務公司分工仔細、手法苛刻，職員會言語威逼，要求貸款人儘快簽署文件借錢。警方初步發現最高貸款額的一宗案件涉及25萬元。