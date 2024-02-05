職訓局工商資訊學院停辦「應用教育文憑」　8校修讀人數較毅進多16% (19:28)

校方稱，SBI自2000年起，一直積極支持政府開辦毅進課程，為學生提供更多持續進修的機會，隨政府本學年推出DAE以取代毅進文憑課程，職訓局經過審慎考慮外在環境及策略發展等因素後作決定。

應用教育文憑較毅進學生多16%

教育局今（5日）回覆本報稱，2023/24學年共有3690名學生入讀全日制應用教育文憑課程，較2022/23學年修讀全日制毅進文憑課程的3177名學生，增長了約16%。

教育局稱，職業訓練局工商資訊學院本學年有206名全日制應用教育文憑學生，將同年完成課程，稱理解該校下學年起停辦應用教育文憑課程，校方會向有需要學生提供合適協助。教育局一直與開辦應用教育文憑課程的院校保持緊密聯繫，確保課程順利進行，亦歡迎其他符合資格的院校申請開辦有關課程。

其餘7間開辦DAE的院校包括香港浸會大學持續教育學院、明愛社區書院、香港專業進修學校、香港科技專上書院、嶺南大學持續進修學院、香港都會大學李嘉誠專業進修學院，以及香港伍倫貢學院。