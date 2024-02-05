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無業男涉非禮繼女表證成立　警誡下稱僅自瀆 (19:19)

無業男子涉於家中房內牀上時撫摸與13歲繼女，遭同牀的兒子察覺後，繼父在客廳仍對繼女有所動作，令繼女擔心發生性行為，繼女最終替繼父手淫。涉案繼父否認各一項非禮罪及向16歲以下兒童作猥褻行為罪，今（5日）在區院受審。庭上透露，被告警誡下解釋他只是自瀆。控方舉證完畢，法官裁定被告表證成立，他須要答辯，審訊明（6日）續。

被告為L.C.K.（46歲），事主X案發時13歲。被告被捕後在警誡下稱「我淨係喺佢張牀到自己打飛機（手淫）咋，我無非禮到佢。」化驗報告顯示，X的牀單和睡衣褲染有被告的精液及X的血跡。

庭上播放X的錄影會面，她稱於2022年1月10日提早放學回家，她與被告和同母異父的弟弟睡覺時，被告突然伸手摸她的胸部和私處，指插其陰道，令X感痛楚。X形容被告的動作幅度大，弟弟問及被告發生甚麼事，被告回答稱無事，又提議和X離開房間。

X續指，被告在客廳的雙層牀爬到她上方，令X意識到被告想與她性交。X非常驚慌遂提出「不如我幫你啦」，她替被告手淫直至射精。X事後在洗手間以信息告知友人她遭被告性侵，而被告遭X質問稱「我以為你好enjoy（享受）添」。辯方盤問X時指，她當時在牀上戳過被告，X表示忘記，她又否認因被告在她的牀上手淫而生氣。

被告在錄影會面指，當日X聲稱身體不適和胸口痛，被告打算帶幼子離開單位時，X對被告說「唔好走」。X隨被告和弟弟入房躺在牀上，被告直言「其實我唔想佢瞓喺我隔離」，指X戳他及弄他頭部。被告趁X在洗手間於客廳牀上手淫，X發現後叫被告扔掉用過的紙巾，X不慎沾上精液。

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