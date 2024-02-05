尖沙嘴藥房疑逼內地客買洋白薊　海關拘一男店員 (17:46)

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組高級調查主任伍家傑表示，海關去年12月初接獲內地男旅客舉報，於是展開調查，發現藥店銷售中藥材期間涉嫌違反《商品說明條例》。案情指，事主到藥店選購保健品，一名男店員指他有健康問題，遂向他推銷藥材以改善體質。事主曾多次向店員查問價格及進食份量時，店員稱他只需購買總價為240元的藥材即可，於是事主同意購買，店員隨即將藥材交予另一名店員將藥材磨粉，惟磨粉後方稱貨品總價是19200元，於是他向店員追問價格差異原因，惟對方僅催促他付款，事主無奈以信用卡支付款項。

涉事藥店位於尖沙嘴廣東道14號「港城」。海關檢走涉案藥材「頂級洋白薊」，價錢牌顯示為每錢480元。據了解，涉案店舖其商業登記為2018年，過往未有同類型舉報，今次屬首宗。

海關指，快速行動隊會處理短期留港旅客的投訴，並即時轉介個案予調查人員作優先處理；又強調農曆新年將至，海關會繼續加強巡查、執法及宣傳，打擊不良營商行為。