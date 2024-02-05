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美斯無出場｜球迷送行持紙牌斥「騙局」　另有市民稱年邁父親失望透頂 (17:39)

訪港的美職球隊國際邁阿密今午（5日）離開香港，有球迷在球隊下塌的富麗敦海洋公園酒店外等候和送行，包括昨日入場觀看邁阿密友賽港隊的觀眾。

球迷Ada和Sam稱，看過主打美斯和蘇亞雷斯的宣傳資料，購入2880元的門票到場觀賽，最終卻未能一睹他們落場踢波的風采，又帶同「騙局退錢」的紙牌，他們笑稱只為「開玩笑」，稱自己是美斯的忠實支持者，故特意前來送行。Sam補充「不過睇完場波嗰吓知道（美斯）冇落場又真係有少少嬲」。

另外，亦有聽眾今早在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，昨攜兒子和86歲的父親，三代同堂入場觀賽，又預先為父親穿上尿片。聽眾陳太形容，今次是人生之中唯一一次被騙，強調「我唔係傻仔」，嘆自己無法向國際邁阿密或主辦方Tatler追討責任，亦對於政府只讉責主辦方的做法大感失望，形容有如「射波」，要求政府賠償，提議以消費券或賠償車資退款。

陳太指父親和兒子都喜歡美斯，以前也曾一起到巴塞隆拿觀賞美斯踼球賽，但因父親年邁，「佢無得幾多次睇」，再加上美斯訪港，也對政府「M」品牌有信心，因此買入每張約1600元的門票觀賽。她說，本來想讓父親的老人中心朋友羡慕一番，但父親今天不敢去老人中心，擔心會被嘲笑。她形容，聽到父親的說話「心都悒」，自己同樣也因為害怕被同事嘲笑，沒有上班。

對於美斯因傷未能出場，陳太回應不會怪責美斯，認為他只是專業足球員，不擅交際，但她亦認為，比賽只屬表演性質，其實美斯隨意出場「扭兩扭」，觀眾也會接受。

被問到若政府將擬資助Tatler的1500萬元重新再辦足球賽，會否再次到場觀賽。陳太說，不打算去，稱不想再被人騙，而且帶年邁的父親出門並非易事。

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