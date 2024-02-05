龔如心遺產管理人建議派信託理事加入華懋董事局 (14:48)

與訟雙方為律政司長，以及龔如心遺產管理人黃德偉和莊日杰。律政司一方早前提議以兩層架構管理遺產，包括成立「龔如心及王德輝慈善信託」，由律政司長委任遺產信託人的所有理事會成員；另由「財政司長法團」擔任獨立的遺產監管機構，核對信託人的帳目。

代表遺產管理人的資深大律師余若海提出，目前有一個獨立機構監督遺產信託公司，但遺產信託和華懋集團的管理層欠缺連結，建議委派兩名理事會成員出任華懋旗下公司的董事，促進資訊流通。余若海舉例指，假設華懋發生醜聞或作出「災難性投資決定」，身兼華懋董事的兩名理事可以儘快獲取資訊，叫停決定；如果遺產管理方案納入類似條款，將有助理事履行責任，維護華懋和遺產信託的利益。

代表律政司長的資深大律師何沛謙則表示，遺產管理人一方的例子欠缺證據基礎，猶如「末日情景」（doomsday scenario），投資決定視乎商業判斷，短期內難分對錯。何沛謙又稱，律政司長有權委任遺產信託的所有理事，亦有權罷免任命，足以確保理事履行責任；遺產管理方案毋須過於強硬，可以保留一些空間。