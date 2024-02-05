古思堯計劃示威反對區選新制被控煽動　國安警稱檢黑棺材寫撐制裁字眼 (14:54)

被告古思堯（77歲）沒有律師代表。兩名國安處警員作供。警員佘卓禮（音譯）供稱，去年12月4日，他到長沙灣永盛工業大廈屬於古思堯的單位調查，發現門外擺放寫上字句的黑色棺材及標語牌，他拍攝照片後離開，至12月8日早上7時，他與同僚上門拘捕古思堯，黑色棺材上粉筆字已被擦掉；警員陳超勁（音譯）則指，古思堯被捕後在警誡下招認打算示威，抗議「打倒共產黨、愛國愛黨食屎都發達」、「政制倒退一個甲子」。

陳補充，「49名官員」是指同年11月美國提出將香港司法人員、警務處長等共49人納入制裁名單。

控方庭上播放古思堯與警方的錄影會面，古思堯解釋他不滿區議會選舉「清一色都係愛國愛黨，民主人士一個都唔可以參選，影響市民政治權利，小圈子中嘅小圈子」。古思堯另提及，他想在棺木上寫新字句才擦掉原本字句；案發前一個月，他與社民連「戰友」飲茶時曾被勸罷手，但他堅持「每逢特別日子：六四、七一、23條立法，我就會構思棺材，唔做棺材做花圈，唔做花圈做墓碑，拎去中聯辦抗議。」