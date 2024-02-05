美斯無出場｜球星缺陣表演賽　退款訴訟命途各異　足總與阿根廷友賽曾訂「扣錢」條款 (14:45)

葡萄牙球星C朗拿度上月原訂隨所屬球隊艾納斯訪華上演友賽，但他賽前自行出席記者會，稱因傷無法出賽並致歉，最終比賽取消，主辦方承諾退回門票費用、賠償購票球迷的機票及酒店開支。

C朗拿度亦於2019年捲入另一次「失場」風波。當年7月，當時他隨所效力的意大利球會祖雲達斯到訪韓國。比賽主辦單位稱，與祖雲達斯的合約中列明，C朗拿度必須出場最少45分鐘，但最終在祖雲達斯與韓職明星隊友賽中，C朗拿度一直身在後備席並無出場。事後有球迷抗議，要求退款和賠償，其中兩名球迷向主辦方提出訴訟。一年後仁川一個地方法院判兩名入稟的球迷每人可獲賠償37.1萬韓圜。

今次缺陣表演賽的美斯以往亦曾面對類似情况。美斯亦曾在2013年舉辦「Messi and Friends」慈善巡迴賽，賽事在美國洛杉磯上演前一日取消。美斯隨後轉到芝加哥參加慈善賽，並承諾與購入VIP門票者會面，但最終美斯未有現身，美斯的代表稱美斯當時受到會場工作人員阻止而未能與球迷會面，惟會場一方否認指控。事後美斯公開道歉，又向其中一名9歲小球迷送上親筆簽名球衣補償。部分球迷獲退款，亦有球迷接受其他方案，包括參觀球場及獲贈其他賽事的門票。

美斯十年前曾隨阿根廷國家隊訪港與港隊友賽，據當年不同本地傳媒報道，表演賽合約總值逾200萬至300萬美元。當時一度有傳他會缺陣，時任足總副主席貝鈞奇曾表明，即使美斯來港不落場，亦要以親善大使身分現身球場，若美斯未能來港，「則最少要扣戲金數十萬美元」，另當時亦有報道指，足總與阿根廷亦訂立條款，若有包括美斯在內的球星缺陣，每缺席1人就會扣減10萬美元戲金。