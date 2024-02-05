美斯無出場｜楊潤雄指主辦方賽前仍稱美斯可上陣　要求主辦方向公眾交代　指政府至今未付款 (12:41)

楊潤雄指，根據主辦方Tatler Asia與國際邁阿密的協議，除非受傷或安全問題，否則美斯須出場45分鐘，並指主辦方賽前曾確認美斯將於下半場出場，政府在美斯下半場未出場時已再即時跟進，要求對方聯絡球隊，再提出要美斯出場，其後主辦方確認美斯因傷未能出場，直至完場前十分鐘，政府則要求美斯賽後親自交代及出席頒獎儀式，但最終落空。

他又說，目前當局尚未向Tatler Asia支付按M品牌批出的資助金額，會在未來一周與主辦方開會討論事件，當了解更多細節及資料後，再決定是否提供資助。楊潤雄亦透露，政府今日未有安排活動邀請國際邁阿密參與，據他所知球隊今午將離港。

國際邁阿密訪港前，早已有不同報道指美斯受傷，被問到政府是否未盡職審視。楊潤雄指，很難按球員傷勢，事先判斷球員能否出賽，但重申Tatler Asia負責與球隊聯絡、安排比賽細節，政府則透過M品牌計劃提供贊助，日常主要是與主辦方聯絡，形容是恰如其分提供支援，包括協調場地、管理人群等，強調當局昨日已盡力要求美斯落場比賽，「過程中我哋都盡力去做，我哋應該要做嘅嘢」。至於政府會否感到受騙，他稱「要睇事實係點」，促Tatler Asia公開交代。

今次賽事不少旅客專程來港，有指事件影響香港國際形象，楊潤雄說，政府已開誠布公向公眾交代在過程中付出的努力，而自香港開關以來舉辦的大型活動，雖未到十全十美，但整體上亦十分成功，相信憑共同努力可保盛事之都的美譽。