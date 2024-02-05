【持續更新】黎智英案｜陳沛敏：重點報道彭斯晤陳方安生　因具新聞價值及黎智英指示 (15:11)

《明報》文字直播審訊情况:

【14:32】開庭。控方展示《蘋果》於2019年3月以《彭斯晤陳太關注港人權》作為頭條，其中一個標題以紅底白字寫上「學者：高規格接待向京施壓」，配稿題為《主導對華政策 港問題或成中美角力戰》。陳沛敏確認當時奉命將該新聞「做到最大效果」，故她將該新聞「放喺顯著位，篇幅做大啲。」

陳沛敏確認「前政務司長陳方安生與時任美國副總統彭斯會面」的新聞照片是由公民黨所提供，並指選該新聞為頭條的原因是「都覺得有新聞價值，咁當然黎生佢話做大都係一個因素。」

【13:06】休庭。

【12:49】控方指，政府於2019年3月宣布修訂《逃犯條例》，時任美國駐港領事唐偉康同年2月27日發表演說，稱2019年對香港是「不幸的一年」，演說獲美國媒體《華盛頓檢查者報》報道。黎智英於3月4日轉載報道連結予陳沛敏，指示「請做大」。

陳回覆稱，在演說發表翌日，《蘋果》已刊登一整版A2內容，但「明天見報會繼續」。陳稱A2僅次於頭版，可算是「幾大」，認為黎應該是沒有為意先前已刊出A2，因此黎其後回覆「好的，我不知道，對不起」。控方問除唐偉康的演說外，黎有否指示她將其他美國領事的新聞「做大」？陳稱不記得。

法官李運騰追問既然早前已刊登新聞，那麼唐偉康的演說便可視為「舊聞」，但陳卻沒有提出疑問或拒絕黎的請求？陳解釋，她用較婉轉的方法告知黎「已經做大咗啦」，不代表打算重複報道演說內容。她覺得黎重視這宗新聞，因此「都會睇下有啲乜嘢可以跟進報道囉」，例如演說的新回應，而非「no，唔使喇」的態度回覆。陳亦指，黎的意見對編採決定有影響。

【12:22】控方續展示陳沛敏與Benedict Rogers的信息紀錄，顯示Roger發送「香港監察」在2017年12月成立的新聞稿，稿內提及Rogers當時被拒入境。控方問《蘋果》有否報道被拒入境一事，陳答「應該有」。控方亦展示《蘋果》在12月的網上新聞，報道Rogers被拒入境，並指《蘋果》當年選Rogers為年度人物，陳確認上述是《蘋果》的報道，但「唔記得」Rogers被選為年度人物。

另一組信息是黎智英在2018年5月16日發送予陳沛敏的信息，轉發Rogers在The Diplomat發表的一則文章。陳供稱文章主要提及立法會議員被「DQ」及有議員因2014年佔中被起訴，不肯定《蘋果》有否報道文章。控方詢問陳判斷「香港監察」的立場「是親中還是反中」，陳回答「我諗佢好Critical……即係比較批判」。控方續問上述描述是否適用於Benedict Rogers，陳同意。

【12:01】開庭。控方向陳沛敏展示她與黎智英的WhatsApp信息紀錄，顯示在2017年10月31日。

黎智英：「沛敏，我剛同Ben Rogers晚飯。他剛與一些MP成立了HK WATCH維護香港自由。我對他說有需要傳媒的幫忙請他找了你並給了他你的聯絡。謝謝。黎」

陳當時回覆稱「收到」、「份內事」。陳在庭上補充，她原本不認識Benedict Rogers，只從黎的信息得知Rogers是英國人，與一些國會議員成立了一個名為「香港監察」的組織，主要就香港的自由人權狀況發表意見。

陳沛敏續指，後來與Rogers有聯絡，對方發送有關「香港監察」成立的新聞稿。及至2019年「移交逃犯條例引起呢個社會運動之後，佢（香港監察）密咗多啲出新聞稿」。

【11:24】休庭

【11:07】陳沛敏提到，她會使用手機通訊程式與不同人溝通，包括張劍虹、羅偉光、林文宗、楊清奇、馮偉光及黎智英，公司同時設內部電郵和平台「Slack」，黎間中會以Slack向《蘋果》和壹傳媒員工宣布消息。

【10:51】控方問羅偉光有否在會議中給予意見？陳指羅作為總編輯「entitle知道份報紙發生緊咩事，或者entitle去覺得份報紙有咩做得唔啱」。陳以財政預算案為例，指羅曾經出席會議，再交由電子版記者按照角度跟進；此外，由《國安法》醞釀、頒布到實施，羅該段時間每天亦都會出席會議。至於每周二舉行一次的會議則討論未來一周新聞的準備。

【10:13】陳沛敏續闡述，開完「鋤報會」後，約下午3時會召開「初會」，部組代表再就翌日見報的重要新聞匯報、跟進及提問等，眾人會挑選頭版報章的內容和交流意見，判斷「邊啲嘢要問得多啲」。陳補充，會議開始時一般尚未有報道的初稿，但代表會準備筆記讓與會者了解重點新聞。當記者交稿後，編輯會審閱稿件，再選取配圖、起標題、製作圖表等。

【10:04】《蘋果日報》副社長陳沛敏繼續作供，講述《蘋果》新聞發布及刊登程序，她指每天下午2時30分會參與約半小時「鋤報會」，每個部組的代表輪流講述對整份報章的意見，包括揀取新聞圖片、新聞角度，並比較其他報章的做法，會議尾聲她或執行總編輯林文宗會總結會議內容。陳形容林文宗是其「副手」，由於她的健康問題，不能工作過長時間，晚上8時便下班，林便「守到報紙出版最後時間」。

【10:02】 開庭。

明報記者 譚希琳、湯璧瑜、楊志權