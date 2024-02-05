憤怒球迷踢爛美斯廣告牌 內地球迷斥「商業欺騙」 (00:14)

美職球會國際邁阿密今與由港超球員組成的「香港隊」於香港大球場踢表演賽，但最終國際邁阿密以4:1擊敗港隊，惟阿根廷球王美斯全場沒有上陣，不少球迷賽後喝倒采表達失望，有人更大叫「回水」。賽後有短片看到，有憤怒球迷將疑似大球場內美斯肖像的廣告牌一腳踢爛。球迷未能在球場一睹美斯球技，數十名球迷賽後在國際邁阿密球隊入住的酒店外聚集。有內地球迷形容，美斯沒有上陣是「商業欺騙」。

本月3日特意由深圳來港觀賽的趙先生指，主辦單位賽前宣傳均以美斯為主，形容美斯沒有上陣是「商業欺騙」。他說，另一球皇C朗拿度原定上月24日在深圳的球賽亦取消，對於連續兩次遇上球星未能作賽的同類事件，感到憤怒及無奈。趙的兒子亦表示感到不開心及生氣，指「我可以在家看直播啊」，認為白花了門票費用。

港人許先生與身穿國際邁亞密球衣的兒子到場觀賽，對於美斯未有上場，許小朋友直言「我而家唔鍾意美斯喇」；身穿曼聯球衣的許先生則笑言「要燒波衫喇」。許先生表示，自己一向不喜歡美斯，今場入場主要是帶兒子感受看球賽的氣氛。

居港大學生蘇先生到大球場看練習賽，但無購票看比賽。他特意帶來西班牙文寫的紙牌，大致內容是「美斯，我已經追隨了你十一年，我很仰慕你的球技和才能。我希望能夠得到你的簽名，我愛你。」蘇先生在酒店外等候了兩個多小時，只能看到旅遊巴一眼感到失望。

政府晚上出新聞稿，指這次活動獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，以及獲1,500萬元配對撥款和100萬元場地補助金資助。對於美斯沒有上陣，政府發言人指，「政府和一眾球迷同樣對主辦單位的安排感到極度失望。主辦單位欠球迷一個解釋。」港府指，大型體育活動事務委員會會根據協議條款與主辦單位跟進，包括可能因應美斯未能出場而扣減贊助款項。