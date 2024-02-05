明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

憤怒球迷踢爛美斯廣告牌 內地球迷斥「商業欺騙」 (00:14)

【00﹕15更新】球賽主辦單位Tatler XFEST發聲明， 對球星美斯及蘇亞雷斯未上場一事「表示極度失望」。Tatler又指，在事前並沒有得到任何關於美斯或蘇亞雷斯缺席比賽的消息，指隊醫認定二人不適合參加比賽，「這讓包括我們在內的所有人都感到失望。」

美職球會國際邁阿密今與由港超球員組成的「香港隊」於香港大球場踢表演賽，但最終國際邁阿密以4:1擊敗港隊，惟阿根廷球王美斯全場沒有上陣，不少球迷賽後喝倒采表達失望，有人更大叫「回水」。賽後有短片看到，有憤怒球迷將疑似大球場內美斯肖像的廣告牌一腳踢爛。球迷未能在球場一睹美斯球技，數十名球迷賽後在國際邁阿密球隊入住的酒店外聚集。有內地球迷形容，美斯沒有上陣是「商業欺騙」。

本月3日特意由深圳來港觀賽的趙先生指，主辦單位賽前宣傳均以美斯為主，形容美斯沒有上陣是「商業欺騙」。他說，另一球皇C朗拿度原定上月24日在深圳的球賽亦取消，對於連續兩次遇上球星未能作賽的同類事件，感到憤怒及無奈。趙的兒子亦表示感到不開心及生氣，指「我可以在家看直播啊」，認為白花了門票費用。

港人許先生與身穿國際邁亞密球衣的兒子到場觀賽，對於美斯未有上場，許小朋友直言「我而家唔鍾意美斯喇」；身穿曼聯球衣的許先生則笑言「要燒波衫喇」。許先生表示，自己一向不喜歡美斯，今場入場主要是帶兒子感受看球賽的氣氛。

居港大學生蘇先生到大球場看練習賽，但無購票看比賽。他特意帶來西班牙文寫的紙牌，大致內容是「美斯，我已經追隨了你十一年，我很仰慕你的球技和才能。我希望能夠得到你的簽名，我愛你。」蘇先生在酒店外等候了兩個多小時，只能看到旅遊巴一眼感到失望。

政府晚上出新聞稿，指這次活動獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，以及獲1,500萬元配對撥款和100萬元場地補助金資助。對於美斯沒有上陣，政府發言人指，「政府和一眾球迷同樣對主辦單位的安排感到極度失望。主辦單位欠球迷一個解釋。」港府指，大型體育活動事務委員會會根據協議條款與主辦單位跟進，包括可能因應美斯未能出場而扣減贊助款項。

相關字詞﹕美斯

上 / 下一篇新聞