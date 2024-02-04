行人隧道向露宿者潑可樂及水　6青少年男女被捕 (20:34)

警方表示，在1月27、28日接獲北角興發街一公園職員報案，指公園內一公廁內設施懷疑被人毁壞，案件由東區警區重案組接手調查。警方根據情報分析及經深入調查後，於上月31日至2月2日在全港多區拘捕5男1女，年齡介乎15至17歲，涉嫌「刑事毁壞」。經進一步調查顯示，被捕男女亦涉嫌於1月28日先後在跑馬地黃泥涌道一行人隧道內及灣仔永寧街休憩處懷疑向露宿者潑水。他們同時因涉嫌「公眾地方內擾亂秩序行為」被捕。警方呼籲，任何人如目擊案件或有資料提供，請致電3660 0183與調查人員聯絡。

網上早前流傳影片，約3男1女於隧道奔跑，其中至少兩人手持罐裝可樂及樽裝水，潑向躺在地上的露宿者。有露宿者受嚇驚呼，其中一人說「走呀兄弟」，其後數人不斷大笑，跑向隧道盡頭的升降機離去，有人說「仲有個罐未扔」。事後網上流傳疑似涉事青年於社交平台發布的道歉信息，當中稱事前曾與露宿者發生爭執，因而以「錯誤嘅方式去報仇」，又稱已向學校解釋事件，承諾不會再犯，希望大眾給予機會。