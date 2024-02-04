車手黃桂華被警制服後亡　家屬稱左眼有瘀傷警無解釋　促交代拘捕過程 (21:07)

案件現交由新界北總區重案組跟進調查。警方會盡快安排進行驗屍，以確定該名男子死因。完成調查後，警方會向死因裁判法庭提交調查報告，由死因裁判法庭決定會否展開死因研訊。

黃桂華幼女Candice接受本報訪問時表示，1月31日晚上8時02分，母親突接到屯門醫院電話，指父親情况危殆，母親與其姊趕往屯門醫院普通病房，見到父親左眼瘀傷紅腫、鼻孔有血跡，在場軍裝警員稱對於事發經過並不知情。家屬已委托律師要求警方交代，但昨晚（3日）仍未獲得警方聯絡。Candice又指，父親原本留醫普通病房，直到家屬委托的律師要求，醫院才安排將其父轉往深切治療病房。

黃桂華妻子就說，丈夫2017年曾接受通波仔手術，之後一直定時覆診及服藥，平時有踩單車及游泳等運動習慣，保持清淡飲食，身體沒有問題。黃太又說，丈夫對上一次參加賽車是2022年尾，通過比賽前的身體檢查，顯示其心臟沒有問題，丈夫最近也沒向家人提及心臟不適。