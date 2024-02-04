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車手黃桂華被警制服後亡　家屬稱左眼有瘀傷警無解釋　促交代拘捕過程 (21:07)

警方上周三（1月31日）與海關聯手偵破1億元跨境販毒案，於元朗錦田高埔村拘捕57歲男疑犯時，稱對方激烈反抗及企圖驅車離開，被制服20分鐘後昏迷車內，留醫一晚後不治。死者黃桂華是香港賽車手，其家人批評警方事發後沒有與家屬聯絡及解釋事件，當晚接到屯門醫院電話才知道黃情况危殆。其女兒哭訴「疑犯都有人權」，要求警方交代當日拘捕其父的過程、解釋其父左眼瘀傷如何造成、以及解釋為何警方遲遲不通知家屬到醫院。

案件現交由新界北總區重案組跟進調查。警方會盡快安排進行驗屍，以確定該名男子死因。完成調查後，警方會向死因裁判法庭提交調查報告，由死因裁判法庭決定會否展開死因研訊。 

 

黃桂華幼女Candice接受本報訪問時表示，1月31日晚上8時02分，母親突接到屯門醫院電話，指父親情况危殆，母親與其姊趕往屯門醫院普通病房，見到父親左眼瘀傷紅腫、鼻孔有血跡，在場軍裝警員稱對於事發經過並不知情。家屬已委托律師要求警方交代，但昨晚（3日）仍未獲得警方聯絡。Candice又指，父親原本留醫普通病房，直到家屬委托的律師要求，醫院才安排將其父轉往深切治療病房。

黃桂華妻子就說，丈夫2017年曾接受通波仔手術，之後一直定時覆診及服藥，平時有踩單車及游泳等運動習慣，保持清淡飲食，身體沒有問題。黃太又說，丈夫對上一次參加賽車是2022年尾，通過比賽前的身體檢查，顯示其心臟沒有問題，丈夫最近也沒向家人提及心臟不適。

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