國際球迷邁阿密與港隊表演賽　球迷：見到美斯真人已足夠 (15:16)

而在銅鑼灣一帶，早上已有不少身穿國際邁阿密球衣的球迷徒步往香港大球場，沿途多條馬路亦有警員駐守。攜同兒子及其4名友人入場的林女士昨日特意由廣州來港撐美斯，她說由於未能搶購門票，故要購買「黃牛」，較原價貴約300元。被問及會否擔心美斯未能上陣，她說昨日的公開操練已看到美斯及碧咸等球星，認為已值回票價，不過，林女士的兒子認為，美斯在昨日操練只出場了很少時間，對美斯今日或不能上場感遺憾。

被問及是否美斯球迷時，林女士坦言以前分不清美斯及葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度，直至兒子向她介紹美斯的球技及對妻子專一後，才「迷上了美斯」。

90歲長者唐婆婆在兒子陪同下入場，她指2003年西甲球隊皇家馬德里訪港獻技時亦有入場觀賽，對再次有知名球星訪港感到興奮，期望美斯能夠上場。

另外，表演賽開始前有歌手鄧紫棋（G.E.M.）、MIRROR成員姜濤和盧瀚霆（Anson Lo），以及湯令山（Gareth T.）演出助興。盧瀚霆的歌迷P仔及阿包今早11時半在場外排隊，被問及是否知道誰是美斯時，二人笑言「當然知道邊個係美斯喇」，強調入場除了支持盧瀚霆外，亦會支持美斯。不過，球迷伍先生則表示對其中一名表演嘉賓不太感興趣，直言「明嘅都明」。