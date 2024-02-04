民主黨：加稅將破壞低稅制　預算案應提特首及問責官員減薪 (15:11)

政府曾預計中部水域人工島填海的造價為5800億，目標於2025年申請撥款及開始填海工程。民主黨認為，中部水域人工島填海項目耗資龐大，強推項目會為政府日後帶來沉重財政負擔，加上地產界投資北部都會區的意願已不高，擔心政府當初對人工島回報的預估已經過時及不凖確，因此建議政府煞停項目。

對於押後至8月實施的垃圾徵費，建議相關適應期由6個月延長至最少1年，適應期內只勸喻購買及使用指定垃圾袋，不提出任何檢控；因舊區樓宇欠缺空間，建議在現存的垃圾站增設廚餘機作試點，長遠亦應規定新建樓宇必須按用量需求設立廚餘機。

民主黨認為，香港應避免「孤島化」，須保有過往的獨特及國際化的優勢，相信外資若感到香港仍享有自由、多元、民主、開放的社會氛圍，必然會加大投資香港。

民主黨一共提出27項建議，包括所有新來港企業投資額達2000萬元，首三年利得稅短暫降低；發放5000元現金或消費券，幫助本地零售餐飲業；恆常化公共交通費用補貼計劃，將計劃的每月交通開支水平由現時$400放寬至$200，每月補貼上限則由$400提高至$500；寬減薪俸稅和個人入息課稅，上限為2萬元等。