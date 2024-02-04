23條立法｜警可阻止被羈留者諮詢律師　林定國：考慮設保障機制防濫用 (13:18)

林定國今日（4日）在無綫節目《講清講楚》時解釋，相關法例未有違反國際人權公約，人權公約的原則是禁止不合理地拖延羈留期，而現在的情况是執法部門已有充分客觀理據，才合理地申請延長羈留期，申請過程也必須經法律程序，被告可在法律程序中提出相反意見。

保安局長鄧炳強在出席同一節目時表示，警方需要多少調查時間，就會申請延長多少日羈留期，會讓法庭作判斷，強調不會濫用相關法例權限，並非所有案件都會申請延長羈留期，或延長至羈留期上限。他指，過去審理《港區國安法》案件，疑犯大多背景複雜、使用隠密通訊軟件，也會在保釋期間潛逃，故調查需時。他亦指，只要案件與國家安全有關就適用，有別於英國在涉及嚴重或暴力行為才適用。

「竊取國家機密及間諜行為」罪方面，被問及「竊取國家機密罪」適用範圍包括私人機構，如當年有人披露港鐵沙中綫龬筋斷裂是否會干犯法例。鄧炳強認為這不是好例子，他指披露基礎設施消息以致危害國家安全才符合條件，並舉另一例子，如有人洩露港鐵電掣設計圖及其位置，導致被人故意破壞港鐵供電，才會危害國家安全。他又指，影響政府聲譽的事，未必一定危害國家安全，例如剪短鋼筋的研究報告，以及有關鐵路系統總掣的位置就是兩回事。