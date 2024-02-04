謝展寰：「走塑」僅禁售膠軸棉花棒　膠牙線棒及牙縫刷可如常發售 (12:20)

謝展寰說，管制外賣即棄膠餐具的非常重要考慮，是按香港的實際情況，包括是否有成熟的替代品供應、普及化和可負擔程度等因素，故市民外賣常用的塑膠杯、飯盒、湯碗等容器，除發泡膠製外，仍然可以如常繼續使用，不受影響；受管制的只有膠飲管、膠攪拌棒、膠刀叉匙及膠碟等已有常見替代品的外賣餐具。

他又說，計劃實施首6個月將為適應期，環保署會在此期間會集中宣傳教育，探訪相關業務地點的運作情況，並提供建議和資訊；適應期後仍然會以教育先行及風險為本的執法模式，針對屢勸不改的「違法黑點」採取執法行動，環保署亦將設立熱線，解答市民和業界的查詢、投訴及舉報。

謝展寰又說，自去年10月法例通過後，當局密鑼緊鼓推行一系列宣傳教育工作，並一直與各個行業，包括餐飲、零售和酒店業保持緊密溝通和會面，環保署自去年底至今已走訪逾7500間食肆，協助他們了解管制內容及為管制做好準備。