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謝展寰：「走塑」僅禁售膠軸棉花棒　膠牙線棒及牙縫刷可如常發售 (12:20)

即棄膠餐具和其他塑膠產品管制將於4月22日起實施，環境及生態局長謝展寰今（4日）發表網誌，稱近日坊間出現不少誤傳須糾正，澄清計劃僅禁售膠軸棉花棒，市面上紙、木或竹軸棉花棒完全不受影響，膠柄牙線棒和牙縫刷亦仍然可如常發售。他強調，政府不會在市場上未有充足替代品前禁售日常塑膠產品，亦會在制定計劃時充分考慮香港的實際情況，盡量從源頭，即生產、售賣和提供者做起，避免對市民生活造成過大影響。

謝展寰說，管制外賣即棄膠餐具的非常重要考慮，是按香港的實際情況，包括是否有成熟的替代品供應、普及化和可負擔程度等因素，故市民外賣常用的塑膠杯、飯盒、湯碗等容器，除發泡膠製外，仍然可以如常繼續使用，不受影響；受管制的只有膠飲管、膠攪拌棒、膠刀叉匙及膠碟等已有常見替代品的外賣餐具。

他又說，計劃實施首6個月將為適應期，環保署會在此期間會集中宣傳教育，探訪相關業務地點的運作情況，並提供建議和資訊；適應期後仍然會以教育先行及風險為本的執法模式，針對屢勸不改的「違法黑點」採取執法行動，環保署亦將設立熱線，解答市民和業界的查詢、投訴及舉報。

謝展寰又說，自去年10月法例通過後，當局密鑼緊鼓推行一系列宣傳教育工作，並一直與各個行業，包括餐飲、零售和酒店業保持緊密溝通和會面，環保署自去年底至今已走訪逾7500間食肆，協助他們了解管制內容及為管制做好準備。

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