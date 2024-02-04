市建局「自由空間」辦夜市　首4天錄24萬人次入場 (11:01)

韋志成今日（4日）發表網誌，為了地盡其用，團隊以「地方營造」的手法，先後在「自由空間」舉辦了一系列推廣體育文化的活動，其中包括「龍騰觀塘新春夜市」，活動首四天已有超過24萬人次入場。

韋志成表示，在「自由空間」開闢了一條寬度介乎48米至72米的行人通道，貫通整個市中心2.0的「自由空間」，連接主要交通樞紐及YM2裕民坊。他亦指，部分通道在上周完成美化工程後，已隨即開放予公眾使用，而整條通道將於後日（6日）起全面開放，希望令觀塘市中心更加四通八達。

他亦說，在項目範圍內的土地進行了一系列優化工程，包括平整土地、為場地增設供水和電力等基本設備，以及設置了全港首個以鋁結構和「組裝合成」方式建造、獲得屋宇署發出佔用許可證的公眾洗手間。