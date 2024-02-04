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市建局「自由空間」辦夜市　首4天錄24萬人次入場 (11:01)

觀塘市中心第4及第5發展區於去年初流標，市建局行政總監韋志成表示，在籌備觀塘市中心第4及第5發展區項目重新招標期間，已主動接觸相關政府部門，商討改變土地作臨時和短期用途的可行性，以盡早將地盤用地轉化為可供市民享用的活動空間。韋志成指，觀塘市中心第四及第五發展區的規劃方案現仍在公眾諮詢階段，期望相關規劃程序能順利完成，讓市建局於2024/25年度進行招標，盡早實現創建觀塘市中心2.0的目標。

韋志成今日（4日）發表網誌，為了地盡其用，團隊以「地方營造」的手法，先後在「自由空間」舉辦了一系列推廣體育文化的活動，其中包括「龍騰觀塘新春夜市」，活動首四天已有超過24萬人次入場。

韋志成表示，在「自由空間」開闢了一條寬度介乎48米至72米的行人通道，貫通整個市中心2.0的「自由空間」，連接主要交通樞紐及YM2裕民坊。他亦指，部分通道在上周完成美化工程後，已隨即開放予公眾使用，而整條通道將於後日（6日）起全面開放，希望令觀塘市中心更加四通八達。

他亦說，在項目範圍內的土地進行了一系列優化工程，包括平整土地、為場地增設供水和電力等基本設備，以及設置了全港首個以鋁結構和「組裝合成」方式建造、獲得屋宇署發出佔用許可證的公眾洗手間。

相關字詞﹕編輯推介 市建局 觀塘市中心

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