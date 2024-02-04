陳茂波：信龍年市況穩中向好　將藉盛事活動帶來更大經濟效益 (11:01)

陳茂波在網誌表示，政府會藉舉行盛事活動，推動前後連串的宣傳和推廣，以帶來更大的經濟和其他潛在效益，相信配合零售、旅遊及餐飲業界的產品創新和努力提升顧客體驗，可為香港好客之都和魅力城市的形象增添時代感和內涵。

他亦說，會聚焦以創新科技帶來動力和新的經濟增量，力求將香港建構為國際綠色科技及綠色金融中心，加速綠色產業的發展。他提到本月26日將首次舉辦融合綠色科技和綠色金融的「香港綠色周」，一連6日共舉行10多場不同形式的論壇和活動，當中會舉行「香港綠色科技論壇2024」、「新能源巴士體驗日」、爲期3天的「亞太區氣候業務論壇」。

另外，政府上周就《基本法》第23條立法展開公眾諮詢。陳茂波說，「國安」才能「港安」、「國安」才能「家安」，整個特區政府團隊、各個部門和公營機構都全力支持相關立法工作，將全力積極做好解說工作，維護國家安全，讓有利及良好的營商和投資環境得以維持。