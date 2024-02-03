馬會捐助「榕光社護老之家」 提供基層長者優質護理服務 陳茂波：應對人口高齡化需做好前瞻部署 (20:32)

院舍今日（3日）舉行開幕禮，出席的主禮嘉賓包括財政司長陳茂波、馬會董事陳智思及榕光社主席聶揚聲。陳智思於開幕禮上表示，「豐盛耆年及長者服務」是馬會重點慈善策略之一，馬會多年來致力提升長者的生活質素，主導開展及支持不同類型的安老服務，讓長者能夠有尊嚴地樂享耆年，貫徹馬會建設更美好社會的宗旨。

陳茂波致辭時表示，人口高齡化是全球趨勢，需要做好前瞻部署。 本港65歲或以上長者的人口估算在未來25年間將增加近一倍，因此需要前瞻性的部署、多層次政策措施，將照顧及服務做好，亦需要社會各界群策群力做好安老工作。 他又說，政府通過牌照制度規管及提升院舍服務質素，即使政府增加宿位，目標在2027年前增加約6千個，但宿位仍然供不應求，因此社會各界合作發揮力量更重要。

「榕光社護老之家」的主要服務對象為有住宿照顧需要的基層獨居長者和雙老家庭。院舍在人手比例及住客人均面積上均符合社會福利署「改善買位計劃」甲一級院舍的服務質素標準及準則。院內設計以「温馨的家」為主題，設有單人及雙人房間，並有各種方便長者的家具和設施，更會利用不同樂齡科技，協助長者鍛鍊體魄和日常自理。院內更設有隔離房間和防疫設施，減低病毒傳染風險。

馬會一直致力推動長者康健樂頤年和提升安老院舍服務，透過其慈善信託基金捐助及主動開展不同公益項目，包括「賽馬會e健樂電子健康管理計劃」鼓勵長者建立健康管理習慣；「賽馬會齡活城市計劃」提倡長者及年齡友善文化；新冠肺炎疫情期間，更推行「賽馬會院舍防疫設施資助計劃」，支援院舍提升安全及感染控制的設施，保障長者健康。

一如其他慈善捐助項目，馬會對以上項目的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，為社會創造就業機會，並帶來稅收及慈善捐款。