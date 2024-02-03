本報揭發草地婚禮涉用政府禁路 海關拘婚禮公司董事 (20:14)

海關指，該公司開業兩年半，去年初向不同事主銷售元朗的一個草地，可舉行婚禮，並稱該場地有行車通道及泊車位，事主及親友可乘車直達。有事主認為可方便親友前往場地，故訂購服務。事主其後發現，該場地的唯一通道，並非公眾可使用，而是渠務署的維修通道。

海關調查發現，早於事主購買服務前，該場地已有閘門，並掛上告示牌，禁止未經授權車輛進入，海關有理由相信，該公司銷售時，刻意隱藏有關重要資訊。至於該場地是否有涉及霸官地，該公司如何發現該場地，海關指是調查方向之一。

本報去年7月報道，婚禮公司「Hey Wedd」推銷的「喜囍草原」需經過渠務署維修通道，但合同卻列明場地提供免費泊車位及旅遊巴接送，有事主質疑違商品說明條例。海關當時回覆本報稱已接獲相關舉報，Hey Wedd當時則透過律師否認相關指控。