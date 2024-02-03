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2024年2月3日星期六
上環普慶坊住宅遭爆竊 失約15萬首飾
(15:52)
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今（3日）早12時46分，警方接獲上環普慶坊銀禧大廈樓上單位戶主報案，指女傭清潔時發現家中疑有被爆竊痕跡，經點算後證實損失鑽石戒指、鑽石項鍊、銀手鐲及金器，價值約15萬。警方在場調查。
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