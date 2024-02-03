彩福邨獨居漢墮樓　單位火警嚴重焚毀　街坊感難過冀立牌位超渡 (12:55)

葉女士稱自己早睡，昨得聞火警鐘響還以為試鐘，丈夫開門後見大煙，隨即逃生，至晚上10時至11時才可返回單位。死者鄰居陳小姐則說，平日少見死者出入，昨火警時在外，知道事件後感突然、難接受，心情受影響，「有啲驚」。

另外，今早有消防人員到大廈地下檢查消防喉管，稍後將派發傳單提醒市民火警時注意事項。

事發在昨晚近7時，警方接報有人倒臥彩福邨彩歡樓對開，懷疑從高處墮下，另有報案指有單位發生火警。人員接報到場，59歲姓吳住戶現場被證實死亡，據悉遺體分成兩半，現場沒有檢獲遺書。至於火警共300人自行疏散，無人受傷，起火原因仍在調查中，案件暫列作懷疑縱火，交由秀茂坪警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

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