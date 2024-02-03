23條立法｜林定國：積極研究泄密以公眾利益作抗辯理由　強調列明清晰及嚴謹條件 (12:35)

林定國今早（3日）於港台《星期六問責》表示，不同司法管轄區就公眾利益能否作辯解理由有不同規定，例如美國和英國沒有相關規定，但澳洲等地有，而且設清晰和嚴謹條件。林指，維護國家安全本身已是重要的公眾利益，若要以公眾利益作辯，可能是比維持機密性更為重大的事情，他舉例涉及公眾安危和生命安全，具凌駕性、非常清晰和緊急，沒有其他途徑令公眾知道即將面對危險等情況，「很嚴謹的條件下，才可構成例外的辯護理由」。他強調，即使當局考慮增設公眾利益為辯護理由，條件不隨便講就可以作為辯護，要確保不會被濫用。

另外，23條立法增設「境外干預罪」，禁止以不當手段配合境外勢力干預國家或特區事務。港大法律學院客座教授陳文敏早前憂慮會否矯枉過正，舉例本港大學聯同海外機構合作進行研究新冠病毒，最終發表的報告被政府視為錯誤不實，危害到公眾安全，或可構成罪行。岀席同一節目的保安局長鄧炳強就認為，學者的例子不會觸犯相關法例。

鄧解釋，境外勢力涵蓋外國政府或政治性組織，而學術機構並不屬於境外勢力，同時罪行亦需涵蓋明知的關鍵失實陳述，以及是否達到干預效果，例如是否實際影響政府措施、選舉和立法會等。

林定國補充指，「失實陳述」在法律上是討論事實問題，相關罪行是針對客觀事實，而非意見表達，舉例書面封套本身是紫色，倘被說成為紅色，則是事實上錯誤；至於美觀與否就僅屬主觀意見，形容法例是針對「指鹿為馬、指黑為白，仲要係明知」才有機會構成不當手段，市民不會因為表達個人意見而犯罪。

鄧炳強及後出席商台《政經星期六》則指，23條下竊取國家機密罪有多個元素，包括在沒有合法權限下披露國家秘密、關乎國家或特區經濟和社會發展等7個領域，以及具有意圖，而非關乎機密內容在政府內部的機密分級。他指不能草率決定「普通一張紙」是否國家秘密，亦要考慮來源。至於傳媒報道行政會議消息，會否構成罪行，鄧以傳媒引述消息指政府正研究發展北部都會區為例，指當局要就未來政策範圍聽意見，看不到有關內容屬不能披露。他又說意圖並非主觀，可在言行反映，並由法庭裁決。