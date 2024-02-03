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2024年2月3日星期六
屯門中學男教師涉偷拍兩女學生被捕
(00:51)
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前日（1日）下午5時許，警方接報屯門青山楊青路一學校內，有兩名女學生懷疑被人偷拍，遂報警。警方到場，經調查後，涉窺淫罪拘捕一名27歲男子。據了解，他為裘錦秋中學一名男教師。
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