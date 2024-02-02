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黑幫疑為60萬元利益尖沙咀餐廳傷人　4歲內地女童下巴受傷　5人被捕 (19:01)

尖沙咀金巴利道餐廳前日（31日）發生傷人案，懷疑涉及黑幫糾紛，事件中3名男子被襲，一名4歲內地女童被誤傷下巴。警方調查後，一連三日拘捕4男1女，涉嫌「傷人」及「襲擊致造成身體傷害」，5人目前被扣查。據悉事件涉及「14K」及「和勝和」兩個幫派糾紛，牽涉60萬元懷疑犯罪得益，而3名受傷的「和勝和」成員均是幫派內比較活躍的人士。

油尖警區刑事部總督察林柏喬表示，周三（1月31日）凌晨零時10分左右，尖沙咀金巴利道一間餐廳發生傷人案，3人從停泊在金巴利道及柯士甸道交界的車輛下車，與另一名在金巴利道接應的人士一同進入餐廳，向3名介乎19至26歲的男事主施襲，過程中使用電筒、膠凳及膠板襲擊對方，並誤傷一名持雙程證的4歲女童下巴。4名疑犯得手後逃去，4名傷者分別頭、手及臉受傷，送院治理後已經出院，據悉女童於事件發生當日已經與家人一同離港。

警方調查後鎖定4名懷疑涉案的男疑犯及1名懷疑駕駛涉案車輛的女疑犯，前日至今日分別於葵涌、屯門、荃灣、上水及元朗分別拘捕5人，涉嫌有意圖傷人。其中4男介乎30至37歲，女子則20歲，全部為本地人，初步調查相信5人屬於同一幫派，當中一男一女為情侶關係。

警方亦已尋回涉案車輛，並發現案中部份人士有黑社會背景，相信事件由幫派金錢糾紛引起。林柏喬指，事件牽涉無辜食客，一名內地女童因而受傷，令香港旅遊聲譽大打折扣，强調警方會不遺餘力打擊一切與黑社會有關的罪行。

相關字詞﹕黑社會 傷人

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