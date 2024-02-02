安老院女董事認賄賂社署社工　警誡下稱曾交1.8萬利市屬「中秋致意」 (18:06)

首被告社署助理社會工作主任邱俊和（58歲）已被停職，次被告李麗珍（50歲）是H&R Block Management Limited的股東兼董事，為樂年護老院經營者。邱暫毋須答辯，獲准押後至3月21日再訊，李則准保釋候判。

案情透露，邱俊和是駐荔景大樓服務單位的醫務社工，負責安排出院的年老病人入住安老院接受復康治療。按照規定，醫務社工只能提供安老院名單予病人自行揀選，不得表明偏好或建議揀選由其親友營運的安老院。2018年5月至2022年8月期間，邱安排共33名病人入住樂年護老院，其中11人的親屬表示邱只建議或特別推薦「樂年」，20人幾乎同日入住。

李麗珍的手機信息顯示，她和邱在2020年8月至2022年9月間討論樂年入住安排，她不時把樂年的宿位空置情况通知邱，邱回覆稱他會努力；李則談及款項，保證會履行承諾。當邱知悉有出院病人會離開樂年，邱對李說「你放心」、「我畀返一個畀你，抵返數」，李回應「樂年靠哂你啦」。

其後邱稱獲上司提醒不要轉介病人到同一安老院，李要求邱向病人提及樂年。邱又說「一時間入太多樂年太敏感」，他向李索取報酬時稱「你端午都無獎勵我呀」。

有次邱在負責的病人入住樂年後和李見面，翌日邱對李指4000元較協議金額少，李承諾會補付餘額。邱曾說，李賺了很多錢，又投訴她誠意欠奉，於合作期間不公平，會再考慮合作關係。李警誡下稱指邱轉介過13人到樂年。