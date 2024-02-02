警方搗破貴金屬期貨投資騙案　拘11人揭集團由黑幫操控　料涉款200萬元 (17:50)

九龍東總區刑事部總督察劉浩德指，涉案集團由2022年6月開始運作，透過成立投資公司，以cold call或通訊軟件訊息隨機接觸市民，然後利用「低風險高回報」作招徠，哄騙市民開委托賬戶，進行貴金屬期貨買賣。騙徒取得受托人委托，全權管理有關戶口進行買賣，然後誘導受騙人登入預製的虛假網站，利用網站內虛擬的交易記錄營造獲利的假象，誘使受害人進行二次投資，若事主希望取回本金及回報，騙徒會利用不同藉口，例如收取高昂行政費、拖延及拒絕歸還款項，事實上投資從不存在，本金早已被騙徒取走。多名事主發現被騙，相繼報警，涉及騙款超過150萬元。警方調查後發現詐騙集團於九龍灣一甲級寫字樓成立空殼投資公司，統籌詐騙活動，並在長沙灣一工廠大廈設立行動中心，密集式打出cold call或發訊息，尋找目標。

劉浩德續指，警方昨日突擊搜查上述空殼投資公司及行動中心，即場拘捕集團主腦及骨幹成員，涉嫌串謀詐騙，搜出大量貴金屬期貨客戶投資協議書、收取款項的單據、記錄超過1000個電話號碼的電話紙、對答台詞等等。行動中，警方共拘捕11名男子，年齡介乎24至34歲，分別報稱建築工人、速遞員、電訊服務推廣員、無業等，部分人有黑社會背景，現正被警方扣查。警方同時阻截該集團轉移懷疑犯罪得益約200萬元。根據搜出的投資協議書及單據，警方相信潛在受害人達30人，涉及超過200萬元騙款，警方會主動聯絡相關潛在受害人作進一步調查，且不排除稍後會有更多人被捕。

九龍東總區刑事部高級督察段玉衡表示，詐騙集團的分工仔細、部署清晰。集團首先以cold call密集聯絡市民，進行與投資無關的問卷調查，記錄事主的姓氏及職業，並記錄那些電話號碼有人接聽及較樂意傾談；之後有其他集團成員致電詢問投資意向，再遷移默化誘使事主參與投資。騙徒會邀請事主到投資公司或餐廳面對面交談，為增强可信性，騙徒在辦公室擺放自製的獎座，假裝公司投資有道；事主會當面交現金或轉賬到騙徒指定的公司銀行戶口，每次涉及數千至數十萬元不等。收取騙款後，集團會提供一個假網站給事主查閲投資情況，但實際上騙徒從無為事主進行投資買賣。