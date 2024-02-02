明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警方搗破貴金屬期貨投資騙案　拘11人揭集團由黑幫操控　料涉款200萬元 (17:50)

警方昨日（1日）搗破一個由黑幫操控的投資騙案集團，謊稱為市民進行貴金屬期貨買賣，實質詐騙他們的投資本金。警方拘捕11男涉嫌「串謀詐騙」，報案者總損失超過150萬元。警方初步調查，相信案件涉及超過30名潛在受害人，估計涉及騙款達200萬元，會逐一聯絡他們，其中最大一宗損失金額為40萬元。 

九龍東總區刑事部總督察劉浩德指，涉案集團由2022年6月開始運作，透過成立投資公司，以cold call或通訊軟件訊息隨機接觸市民，然後利用「低風險高回報」作招徠，哄騙市民開委托賬戶，進行貴金屬期貨買賣。騙徒取得受托人委托，全權管理有關戶口進行買賣，然後誘導受騙人登入預製的虛假網站，利用網站內虛擬的交易記錄營造獲利的假象，誘使受害人進行二次投資，若事主希望取回本金及回報，騙徒會利用不同藉口，例如收取高昂行政費、拖延及拒絕歸還款項，事實上投資從不存在，本金早已被騙徒取走。多名事主發現被騙，相繼報警，涉及騙款超過150萬元。警方調查後發現詐騙集團於九龍灣一甲級寫字樓成立空殼投資公司，統籌詐騙活動，並在長沙灣一工廠大廈設立行動中心，密集式打出cold call或發訊息，尋找目標。

劉浩德續指，警方昨日突擊搜查上述空殼投資公司及行動中心，即場拘捕集團主腦及骨幹成員，涉嫌串謀詐騙，搜出大量貴金屬期貨客戶投資協議書、收取款項的單據、記錄超過1000個電話號碼的電話紙、對答台詞等等。行動中，警方共拘捕11名男子，年齡介乎24至34歲，分別報稱建築工人、速遞員、電訊服務推廣員、無業等，部分人有黑社會背景，現正被警方扣查。警方同時阻截該集團轉移懷疑犯罪得益約200萬元。根據搜出的投資協議書及單據，警方相信潛在受害人達30人，涉及超過200萬元騙款，警方會主動聯絡相關潛在受害人作進一步調查，且不排除稍後會有更多人被捕。

九龍東總區刑事部高級督察段玉衡表示，詐騙集團的分工仔細、部署清晰。集團首先以cold call密集聯絡市民，進行與投資無關的問卷調查，記錄事主的姓氏及職業，並記錄那些電話號碼有人接聽及較樂意傾談；之後有其他集團成員致電詢問投資意向，再遷移默化誘使事主參與投資。騙徒會邀請事主到投資公司或餐廳面對面交談，為增强可信性，騙徒在辦公室擺放自製的獎座，假裝公司投資有道；事主會當面交現金或轉賬到騙徒指定的公司銀行戶口，每次涉及數千至數十萬元不等。收取騙款後，集團會提供一個假網站給事主查閲投資情況，但實際上騙徒從無為事主進行投資買賣。

相關字詞﹕詐騙 黑社會 貴金屬期貨

上 / 下一篇新聞