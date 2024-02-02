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蟠龍半島業主認僭建判罰款逾3.4萬元 (17:40)

港島大潭紅山半島去年黑雨後山泥傾瀉，揭發多間獨立屋涉嫌僭建，連帶另一屋苑屯門蟠龍半島被揭發類似情况。屋宇署票控多間獨立屋業主，其中一被告今（2日）於屯門裁判法院承認沒有遵從清拆令，判罰款逾3.4萬元。案情指，屋宇署人員早於2012年巡查發現，單位後方的庭園加建兩層搭建物，一樓外牆亦加建懸臂式露台，被告無遵從清拆令的日子長達5年。

被告興登堡企業有限公司，承認身為屯門蟠龍半島一個洋房的擁有人，在2018年3月至2023年4月其間，無合理辦解而沒有遵從建築事務監督在2013年1月送達的命令。該命令著令拆除有關的違例建築工程，並按照建築事務監督批准的圖則，修復樓宇受影響的部分。暫委裁判官鄭潤聰下令被告公司罰款34600元。

案情指，屋宇署人員於2012年8月視察涉事洋房，發現單位後面的庭園加建了兩層搭建物，兩層面積共約10平方米；單位一樓外牆亦附建一個懸臂式樓板露台，面積約6平方米。上述兩項工程未有根據《建築物條例》規定，取得建築事務監督批准下進行，亦不屬於獲條例豁免的工程，故屬違例。

2013年1月，建築事務監督向被告簽發命令，要求60天內拆除違例工程，並根據建築事務監督的批准圖則，修復樓宇受影響的部分。此命令以掛號郵件的方式寄予被告，並張貼於單位的顯眼位置。同年2月，被告向上訴審裁小組秘書送達文件，就屋宇署命令提上訴。

2018年1月，上訴審裁小組秘書回覆業主，稱上訴被駁回。直至2023年4月26日，屋宇署人員到單位視察，發現違例建築工程仍然存在。控罪中沒有遵從命令的日數為1866天，即超過5年。

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