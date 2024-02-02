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黎智英案｜陳沛敏作供稱《蘋果》著重　2014年起減報娛樂多報佔中 (15:56)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司被控串謀勾結外國勢力案繼續審訊，以「從犯證人」身份作供的前《蘋果》社長張劍虹即將作供完畢。另一名「從犯證人」、《蘋果》前副社長陳沛敏下午出庭作供。

首日出庭作供的陳沛敏先講述個人背景，包括在港土生土長，大學時修讀工商管理學系，1996年12月加入《蘋果》，並一直在《蘋果》工作至2021年被捕，被捕時職位為《蘋果》副社長。她曾於2016年確診患上第三期癌症而請假休養逾大半年，當時她任總編輯，復職後轉任副社長，可以「晏晝返嚟，夜晚黑八點前離開到公司」，故此已不再接觸前線採訪工作。

控方由律政司助理刑事檢控專員張卓勤負責主問證人，要求陳以2014年佔中運動為分水嶺，比較《蘋果》於2014年前後報道新聞的分別。陳沛敏供稱，當時「黎生成日去金鐘嗰度坐」，成為新聞一部分，「可能對我哋同事之間，會覺得佢喺社會運動中企前咗」，又稱當時起有較多機會接觸黎智英，稱黎認為紙媒沒落，希望「諗啲新聞嘅畫面、畫動畫呀。」，同時娛樂新聞版面減少，並每日持續報道佔中。至2017、2018年間，陳指黎智英想大力發展《蘋果》電子版，安排七成記者負責電子版新聞的編採工作，餘下三成記者負責將電子版新聞改寫成報紙上的新聞。

控方亦問及《蘋果》是否一份有政治立場的報紙，陳沛敏稱黎智英有鮮明價值取向，支持香港發展民主政制或尊重自由人權，同時着重《蘋果》能否獲市場支持，例如重視娛樂新聞的吸引力，也着重揭發牽涉公眾利益的醜聞。

法官杜麗冰透露，控方昨天散庭後申請提犯令帶陳沛敏到庭，提醒控方下次應在庭上申請。陳沛敏丈夫、「立場新聞」前總編輯鍾沛權到庭旁聽，坐在公眾席的首排。坐在被告欄的黎智英雙手交疊胸前，神情平靜凝視陳沛敏作供。

前《蘋果》社長張劍虹則於上午完成最後一日作供。辯方日前提及與警方會面後決定出任控方證人的張劍虹，控方今日指，律政司曾去信回覆張的法律代表，指警方沒有邀請張作為控方證人，惟張表示不知情。

張劍虹又指，《蘋果》曾在國安法生效後，嘗試不違國安法的編採政策，指並非具體指示，只是管理層認為要行事小心，想盡量避免「踩到國安法紅線」，部門主管可自行按需要諮詢公司律師，但黎智英未曾有類似指示，「就算係國安法生效之後，黎生都冇講話蘋果個編採政策要有乜嘢改變囉」。他舉例稱，曾於國安法生效後，與陳沛敏商討，修改一則本身有「光復香港 時代革命」字句的廣告。

張亦指，各《蘋果》高層身在的「國安法應變委員會」WhatsApp群組並不包括黎智英，他解釋稱「如果加入咗黎生，其實我哋咩都唔使討論，全部都係黎生決定晒」，成立群組原意是讓各高層先討論，可以「free啲表達意見，睇下係咪真係好有需要同黎生去講。」

張劍虹最後一日作供時亦提及，黎智英曾建議在《蘋果》英文版加設「大數據」報道，指黎目的是尋求國際社會關注，繼而對香港官員採取敵對行動、實施制裁。

《明報》文字直播審訊情况:

【16:25】休庭。案件下周一繼續。

【16:15】陳沛敏續指，2017至2018年間，由於黎智英想大力發展《蘋果》電子版，故重建人力資源架構，安排七成記者負責電子版新聞的編採工作，餘下三成記者負責將電子版新聞改寫成報紙上的新聞。

【15:50】陳沛敏指，2014年佔中時「黎生成日去金鐘嗰度坐」，令黎智英成為新聞一部分。陳認為當時人們應視黎智英為「一個傳媒老闆」，但她也難以評估公眾在2014年間如何看待黎智英，「可能對我哋同事之間，會覺得佢喺社會運動中企前咗」，「我估冇咁多國際上嘅人識佢」，認為黎智英在2014年後才變得較為知名。

控方其後討論2019年至2021年間的事情，陳沛敏指當時《蘋果》電子版的負責人是羅偉光，她本人因為工作時間及主力負責報紙工作，故沒有處理電子版新聞，但由於報紙上的新聞很多時來自電子版新聞，故陳需要與羅溝通。

【15:20】陳沛敏憶述出任高級記者時，雖然在公司會見到黎智英，但「冇乜機會，譬如單對單傾計咁。」陳另提及她升職至副編輯時負責港聞的靜態組，「不如我解釋下，行外人唔係好明咩係靜態，因為係相對突發新聞，突發係大嘅車禍、兇案呀，靜態新聞比較多啲policy（政策）呀，我哋分類係房屋交通、醫療政策。」

陳續指，2014年後她開始有較多機會接觸黎智英，「有時佢召開一啲會議，講一啲佢經營嘅理念」，「佢有一段時間覺得紙媒開始沒落，咁佢要我哋可能要諗啲新聞嘅畫面、咩畫動畫呀。」控方要求陳以2014年佔中運動為分水嶺，比較《蘋果》於2014年前後報道新聞的分別。陳指「記得（娛樂新聞）版面好似減咗」，「少咗聽到佢哋有新聞出」，與此同時《蘋果》每日持續報道佔中。

【15:10】控方問《蘋果》是否一份有政治立場的報紙，陳沛敏稱「即係創辦人，佢有一個好鮮明嘅價值取向，即係佢會支持香港發展民主政制，或者係尊重自由人權」、「與此同時，佢都好着重呢個市場對呢份報紙支唔支持，例如我諗佢都好着重娛樂新聞能唔能夠吸引更多讀者。」

陳補充，「不過（創辦人）都好著重，即係可以揭發醜聞嘅大新聞，我覺得嗰啲新聞都有牽涉公眾利益，例如當時一啲高級官員可能偷步買車。」陳確認她口中的「創辦人」是黎智英，控方讓陳自行選擇之後想稱呼黎智英為「被告」或是「黎生」，陳選擇「黎生」並指「簡單啲。」

【15:00】陳沛敏供稱，她於2015年的職位為總編輯，翌年因為確診患上第三期癌症而請假休養逾大半年，並在復職後向張劍虹申請轉職為副社長，認為出任副社長不用承擔過多壓力。陳補充，紙媒行業一般需要夜更工作，但張劍虹批准陳可以「晏晝返嚟，夜晚黑八點前離開到公司」，故此陳擔任副社長後已不再接觸前線採訪工作。

【14:40】控方由律政司助理刑事檢控專員張卓勤負責主問證人。陳確認她於2021年6月17日因本案被捕，後被起訴違反國安法，她承認串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。

陳指自己土生土長，大學時修讀工商管理學系，畢業後曾為《星島日報》及一間財經雜誌報館工作，1996年12月加入《蘋果》，職位為高級記者，負責港聞工作。陳在《蘋果》一直工作至2021年被捕，被捕時職位為《蘋果》副社長。

【14:31】開庭。

控方傳召《蘋果》前副社長陳沛敏以「從犯證人」身分作供，她由懲教人員押解，身穿藍色外套、米色樽領上衣，佩戴藍色口罩出庭，坐在法庭書記與律師席之間的證人席作供。陳手持聖經以天主教宣誓，並在法官提醒下脫下口罩。坐在被告欄的黎智英雙手交疊胸前，神情平靜凝視陳沛敏作供。

陳沛敏丈夫、「立場新聞」前總編輯鍾沛權到庭旁聽，坐在公眾席的首排。

【12:15】 控方完成覆問張劍虹。法官將案押至下午繼續，下一位證人是前蘋果副社長陳沛敏。

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 法庭 港區國安法 蘋果日報

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