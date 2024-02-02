【持續更新】黎智英案｜張劍虹稱高層群組無黎智英因想自由表達　料陳沛敏將作供 (10:59)

《明報》文字直播審訊情况:

【11:21】休庭

【10:50】辯方早前在庭上顯示一則張劍虹與陳沛敏於2020年7月4日的對話，張指因應國安法已實施，詢問如何處理有「光復香港 時代革命」字句的廣告。陳沛敏回覆稱聯絡廣告部主管，並經諮詢公司律師後認為，廣告應修改字眼。張在庭上指字句改以其他八字代替，因想避免違法。

控方展示《蘋果》在7月5日出版的〈CIB王忠巡O記 李桂華調任國安處〉、7月8日出版的〈《細則》廢立會法庭把關功能〉、7月23日出版的〈英設BNO簽證 供港人家屬鋪路入籍〉，在3則新聞刊出的版面的頁首均有「光時」字句。張稱不記得是誰的主意以及維持多久，但指字句撮自新聞圖片，而港聞版內容由陳沛敏負責，陳再向他負責。

張並確認其中一則刊物在《蘋果》邀請律師舉行國安法研討會後發布，至於發布甚麼刊物時需諮詢公司律師，他稱由部門主管自行決定。

【10:35】控方重提各《蘋果》高層在「國安法應變委員會」WhatsApp群組中，討論應否在海報印上《蘋果》的標誌，供民主黨在街站派發。控方問為何黎智英不是該群組的成員，張劍虹解釋「因為如果加入咗黎生，其實我哋咩都唔使討論，全部都係黎生決定晒」，成立群組是希望各高層先討論，可以「free啲表達意見，睇下係咪真係好有需要同黎生去講。」

【10:20】辯方昨日展示一則黎智英與張劍虹在2020年7月10日的對話，黎建議在英文版加設「大數據」的報導，張今覆問下指因應報導，他曾經聯絡一間資訊科技公司商討如何「喺中國度撈啲數據」，了解國內時下流行用字，並向公司查詢收費的事宜。張其後向黎報告，黎同年12月起還押，計劃便停止。他確認目的是尋求國際社會關注，繼而對香港官員採取敵對行動、實施制裁。

【10:03】開庭。法官杜麗冰透露控方昨天散庭後申請提犯令，帶「從犯證人」、《蘋果》前副社長陳沛敏到庭，提醒控方下次應在庭上申請。控方副刑事檢控專員周天行確認，陳沛敏已到法庭等候出庭。換言之在控方完成張劍虹的覆問後，陳沛敏將出庭作供。

明報記者 譚希琳、湯璧瑜