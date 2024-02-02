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【持續更新】黎智英案｜張劍虹稱國安法後黎智英未提改變方針　陳沛敏開始作供 (15:56)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司被控串謀勾結外國勢力案繼續審訊，以「從犯證人」身份作供的前《蘋果》社長張劍虹即將作供完畢。另一名「從犯證人」、《蘋果》前副社長陳沛敏下午出庭作供。

《明報》文字直播審訊情况:

【15:20】陳沛敏憶述出任高級記者時，雖然在公司會見到黎智英，但「冇乜機會，譬如單對單傾計咁。」陳另提及她升職至副編輯時負責港聞的靜態組，「不如我解釋下，行外人唔係好明咩係靜態，因為係相對突發新聞，突發係大嘅車禍、兇案呀，靜態新聞比較多啲policy（政策）呀，我哋分類係房屋交通、醫療政策。」

陳續指，2014年後她開始有較多機會接觸黎智英，「有時佢召開一啲會議，講一啲佢經營嘅理念」，「佢有一段時間覺得紙媒開始沒落，咁佢要我哋可能要諗啲新聞嘅畫面、咩畫動畫呀。」控方要求陳以2014年佔中運動為分水嶺，比較《蘋果》於2014年前後報道新聞的分別。陳指「記得（娛樂新聞）版面好似減咗」，「少咗聽到佢哋有新聞出」，與此同時《蘋果》每日持續報道佔中。

【15:10】控方問《蘋果》是否一份有政治立場的報紙，陳沛敏稱「即係創辦人，佢有一個好鮮明嘅價值取向，即係佢會支持香港發展民主政制，或者係尊重自由人權」、「與此同時，佢都好着重呢個市場對呢份報紙支唔支持，例如我諗佢都好着重娛樂新聞能唔能夠吸引更多讀者。」

陳補充，「不過（創辦人）都好著重，即係可以揭發醜聞嘅大新聞，我覺得嗰啲新聞都有牽涉公眾利益，例如當時一啲高級官員可能偷步買車。」陳確認她口中的「創辦人」是黎智英，控方讓陳自行選擇之後想稱呼黎智英為「被告」或是「黎生」，陳選擇「黎生」並指「簡單啲。」

【15:00】陳沛敏供稱，她於2015年的職位為總編輯，翌年因為確診患上第三期癌症而請假休養逾大半年，並在復職後向張劍虹申請轉職為副社長，認為出任副社長不用承擔過多壓力。陳補充，紙媒行業一般需要夜更工作，但張劍虹批准陳可以「晏晝返嚟，夜晚黑八點前離開到公司」，故此陳擔任副社長後已不再接觸前線採訪工作。

【14:40】控方由律政司助理刑事檢控專員張卓勤負責主問證人。陳確認她於2021年6月17日因本案被捕，後被起訴違反國安法，她承認串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。

陳指自己土生土長，大學時修讀工商管理學系，畢業後曾為《星島日報》及一間財經雜誌報館工作，1996年12月加入《蘋果》，職位為高級記者，負責港聞工作。陳在《蘋果》一直工作至2021年被捕，被捕時職位為《蘋果》副社長。

【14:31】開庭。

控方傳召《蘋果》前副社長陳沛敏以「從犯證人」身分作供，她由懲教人員押解，身穿藍色外套、米色樽領上衣，佩戴藍色口罩出庭，坐在法庭書記與律師席之間的證人席作供。陳手持聖經以天主教宣誓，並在法官提醒下脫下口罩。坐在被告欄的黎智英雙手交疊胸前，神情平靜凝視陳沛敏作供。

陳沛敏丈夫、「立場新聞」前總編輯鍾沛權到庭旁聽，坐在公眾席的首排。

【12:15】 控方完成覆問張劍虹。法官將案押至下午繼續，下一位證人是前蘋果副社長陳沛敏。

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 法庭 港區國安法 蘋果日報

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