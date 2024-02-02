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【持續更新】黎智英案｜張劍虹稱國安法後黎智英未提改變方針　陳沛敏將作供 (13:03)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司被控串謀勾結外國勢力案繼續審訊，以「從犯證人」身份作供的前《蘋果》社長張劍虹即將作供完畢。另一名「從犯證人」、《蘋果》前副社長陳沛敏下午將出庭作供。

《明報》文字直播審訊情况:

【12:15】 控方完成覆問張劍虹。法官將案押至下午繼續，下一位證人是前蘋果副社長陳沛敏。

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 法庭 港區國安法 蘋果日報

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