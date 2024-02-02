23條立法︳陳文敏質疑煽動罪字眼主觀仍續採納　「境外勢力」定義廣憂影響正常合作 (10:31)

他指，不少普通法司法管轄區的「煽動意圖」多涉煽動暴力、影響公眾秩序，而現時本港則不止於此，質疑是否符合《公民權利和政治權利國際公約》的要求。

保安局長鄧炳強日前回應陳文敏有關「沽售港元」或會觸犯「境外干預罪」的例子，指呼籲沽售港元並不涉配合境外勢力、使用不當手段如失實、誤導陳述和達到干預目的，不符違法元素。陳文敏接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問就指，境外勢力包含範圍寬闊，除政治團體，亦包括「間聯實體」、「間聯個人」，而所謂錯誤或虛假資訊如何判斷，「中間有好多空間」，舉例指若本地大學與外國機構出於公眾衛生目的合作，發表有關新冠病毒來源的研究報告，若政府視為失實、誤導公眾或影響公眾安全，是否亦有機會干犯「境外干預罪」。

陳文敏質疑，現時國家安全定義較闊，由以往只包含國家主權、領土完整，擴至涉及對經濟和社會發展的影響，擔心影響對社會經濟的正常討論。他亦關注，若一個行為完全無危害國安或構成嚴重風險，是否單憑有意圖就構成違法甚至要受嚴懲，認為值得商榷，又指外國國安法要求較高，往往要求行為本身真正損害國安，或對國安構成實質風險，期望政府在條例草案中澄清，以免「矯枉過正」。

對於經民聯議員梁美芬稱，23條立法自2003年以來已討論20多年，認為20多年內每一天都是諮詢期。陳文敏則形容「傾咗23年係籠統嘅講法」，認為當年只談是否立法，直至今年才研究如何立法，指一個月諮詢期並且橫跨農曆新年，不足以讓市民消化和理解新增法例，情况不理想。

香港大學公法學博士生、香港基本法澳門基本法研究會會員施漢銘則在本報撰文，指英國、新加坡和香港有關「境外干預罪」的法定條件大致相同，反映特區政府已廣泛參考世界各地涉及的相關罪名立法，符合國際標準，又認為外國政府、組織等機構或人士就香港事務發表評價，若只涉單純發表言論，亦不會違法，指重點在於發表言論的主題是否具有危害國家安全的意圖。