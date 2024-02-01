6男涉與一名14歲女童非法性交案　將轉介高院審理 (21:18)

被告為報稱教師譚兆竣（25歲）、地政主任陳家明（30歲）、工程實習生吳啟正（21歲）、消防員曹杰庭（28歲）、教師文家榮（40歲）及自僱YouTuber黃栢康（25歲）。

6人各被控一項「與年齡在16歲以下的女童非法性交」罪，控罪指他們於2023年5月3日至6月2日其間，分別在荃灣福來邨永寧樓某單位、葵涌荃灣絲麗酒店某房間、葵涌旭逸酒店（荃灣）某房間與14歲女童X非法性交。黃另被控在襲擊致造成身體傷害罪。控方並加控眾人各一項猥褻罪，指他們於同一段時間相同地點向16歲以下的X作嚴重猥褻行為；以及黃另一項襲擊致造成身體傷害罪。

修訂控罪則指，曹杰庭同年5月29日在葵涌旭逸酒店房間未經X同意下作出肛交；文家榮6月1日製作兒童色情物品，即2張X的全裸照片。