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6男涉與一名14歲女童非法性交案　將轉介高院審理 (21:18)

警方在調查手機盜竊案時發現一名14歲女童身有瘀傷，揭發她疑透過交友程式認識數名男子及與他們發生性行為。涉案6名男子被控與16歲以下女童非法性交等共9罪，案件今（1日）在西九龍裁判法院再訊。控方修訂控罪和加控眾人各一項向年齡在16歲以下的女童作出猥褻行為罪，以及Youtuber一項襲擊罪。控方表示案件將在高院審理，申請押後至3月14日進行交付程序，獲裁判官批准。除40歲男教師外，其餘5人續准保釋。

被告為報稱教師譚兆竣（25歲）、地政主任陳家明（30歲）、工程實習生吳啟正（21歲）、消防員曹杰庭（28歲）、教師文家榮（40歲）及自僱YouTuber黃栢康（25歲）。

6人各被控一項「與年齡在16歲以下的女童非法性交」罪，控罪指他們於2023年5月3日至6月2日其間，分別在荃灣福來邨永寧樓某單位、葵涌荃灣絲麗酒店某房間、葵涌旭逸酒店（荃灣）某房間與14歲女童X非法性交。黃另被控在襲擊致造成身體傷害罪。控方並加控眾人各一項猥褻罪，指他們於同一段時間相同地點向16歲以下的X作嚴重猥褻行為；以及黃另一項襲擊致造成身體傷害罪。

修訂控罪則指，曹杰庭同年5月29日在葵涌旭逸酒店房間未經X同意下作出肛交；文家榮6月1日製作兒童色情物品，即2張X的全裸照片。

相關字詞﹕法庭

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