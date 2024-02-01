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「朗然」今電腦抽籤 超額認購近30倍 房協：白表一人申請佔56% (21:00)

房協今日（2月1日）為觀塘安達臣道資助出售房屋項目「朗然」舉行電腦抽籤，以決定申請者揀選單位的優先次序。整個程序由安永會計師事務所代表現場監証。房協署任總監（物業發展及市場事務）勞連發表示，市場對朗然的反應非常踴躍。經點算及確認後，共收12,969份有效的申請表，超額認購接近30倍，反映資助出售房屋有殷切需求。他又指對朗然銷情感樂觀。

房協將於2月下旬起根據電腦籤排列的優先次序，安排與白表申請人面見以審核其申請。符合資格的申請人預計最快可於今年第二季開始按其申請類別的優先次序分組選購單位。

是次有效申請表中，白表有11,431份（佔約88%），綠表有1,538份（佔約12%）。至於一人申請共有7,578份，佔申請總數逾五成，其中7,265份為白表一人申請，313份為綠表一人申請。來自受房協屋邨重建計劃影響的居民申請則有50份。

「朗然」項目共有422個單位，房協預留其中85個單位供受房協屋邨重建計劃影響的居民優先認購。在扣除他們成功選購的單位後，房協會邀請其他合資格申請者分組揀選餘下的單位，每組獲邀出席揀樓的申請人當中，綠、白表的比例為4:6。一人申請者有兩成配額，綠、白表各佔一成。

相關字詞﹕房協；朗然

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