海關調配人手應對農曆年過關高峰　提醒市民勿帶蘭花等違禁品回港 (18:02)

海關跨境橋岸科總指揮官朱沛傑表示，政府早前估計農曆新年期間有750萬人次使用各個海陸空管制站進出香港，其中8成、即近600萬人次使用陸路口岸，當中估計羅湖口岸最多人用。海關估計，年三十至年初四期間會有約14萬架次私家車經個口岸進出香港，其中以港珠澳大橋香港口岸最為熱門。海關已就農曆年出行高峰做好準備，制定措施，包括從其他口岸調配人手到熱門口岸、調整關員休假及工作時間，年三十至年初四期間，深圳灣口岸將24小時開放清關，羅湖口岸亦將於年三十至年初二延長清關時間至凌晨2時，以配合政府安排。過去一星期，香港海關分別與深圳、拱北及澳門海關進行工作會議，三地海關將會保持緊密聯絡，適時協調；由海關、警務處、入境處組成的跨部門聯合指揮中心會於假期期間合作，實時監察人流車流。

漁農自然護理署瀕危物種保護主任劉苑容指，去年檢獲400宗涉及瀕危物種個案，當中包括花旗參、蘭花、天麻、石斛、乾海馬、沉香、魚翅等。劉呼籲市民於境外購買動植物帶返香港前，要確保不受《保護瀕危動植物物種條例》管制，以免墮入法網。

朱沛傑續指，農曆年期間，不少市民會北上辦年貨，但要留意部分物品並不能帶入境香港。今年1月海關已檢控97宗涉及攜帶瀕危物種入境香港的案件，當中61宗涉及懷疑未領有相關許可證進口蘭花到港，已全部轉交漁護署跟進。另外，朱沛傑提醒煙花爆竹、生肉、鷄蛋、大麻二酚（CBD）產品等等都不能帶入境香港；港車北上司機要先了解過關路線及清關流程，司機本人無法享有煙酒免稅優惠。