明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

土拓署將於新田科技城建地底蓄洪池　可抵200年一遇暴雨 (17:59)

發展局去年公布佔地627公頃（包河套區）的新田科技城建議發展大綱圖，土拓署北拓展處總工程師王仲邦表示，未來將會活化與自然化新田科技城的新田東主排水道，及新田西主排水道，在兩條排水道下興建20萬立方米的地底蓄洪池，即相等約80個標準泳池，並採用目前能抵禦200年一遇暴雨的市區「排水幹渠系統」標準。土拓署表示，新田東主排水道及新田西主排水道長約2公里，分別由新田東鎮圍延伸至深圳河；由石湖圍延伸至深圳河。

土拓署今就新田科技城有關環境保育設計舉行簡介會，土拓署北拓展處長張家亮表示，兩條排水道旁將會打造成休憩用地，指該用地是比較平坦的斜坡，大雨時會變成蓄洪設施；沒有下雨時則可供市民使用，提升親水文化。另署方亦計劃興建多項城鄉自然共融的措施，例如興建大型表演場地、圖書館、游泳館等。他強調，土拓署發展新田科技城時會秉持「發展與保育並存」的理念。

王仲邦指，目前新田科技城600多公頃土地中，約126公頃屬露天倉庫等棕地；住宅發展用地出現不協調及環境退化等問顯；另亦有9個禽畜飼養場。他指未來將會在新田科技城內發展多層現代產業大樓，亦會清拆9個禽畜飼養場，避免不良氣味排放。

土拓署擬建面積為338公頃的三寶樹濕地保育公園，當中253公頃為「生態友善魚塘」，，將會多做降低水位及建立棲息島嶼，供雀鳥覓食及棲息。張家亮指，目前三寶樹約有90公頃人工魚塘，當中約一半已被荒廢或沒有積極進行養殖活動，故其生態功能較低。他解釋，魚塘的生態價值在於能提供食物給候鳥及水鳥等，若魚塘沒有養魚或只有少量魚，即失去其生態功能。

另外，由於在古洞北及粉嶺北新發展區餘下工程項目中將會引致約5.8公項濕地的損失，政府需根據環境許可證的要求，於工程項目的建造工程展開前，設立「塱原自然生態公園」作補償。張家亮指，公園佔地37公頃，劃分為三個區，相關工程已做得「九九十十」，預計今年下半年可開放給市民。

張家亮指，佔地11公項的「農業區」已於2022年復耕；21公頃的「生態區」工程亦大致完成；餘下5公頃的「訪客區」則預計今年上半年完全相關工程，訪客區設有淨化濕地、觀鳥屋、休憩亭及戶外教室。

相關字詞﹕編輯推介 土拓署 新田科技城

上 / 下一篇新聞