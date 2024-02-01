土拓署將於新田科技城建地底蓄洪池　可抵200年一遇暴雨 (17:59)

土拓署今就新田科技城有關環境保育設計舉行簡介會，土拓署北拓展處長張家亮表示，兩條排水道旁將會打造成休憩用地，指該用地是比較平坦的斜坡，大雨時會變成蓄洪設施；沒有下雨時則可供市民使用，提升親水文化。另署方亦計劃興建多項城鄉自然共融的措施，例如興建大型表演場地、圖書館、游泳館等。他強調，土拓署發展新田科技城時會秉持「發展與保育並存」的理念。

王仲邦指，目前新田科技城600多公頃土地中，約126公頃屬露天倉庫等棕地；住宅發展用地出現不協調及環境退化等問顯；另亦有9個禽畜飼養場。他指未來將會在新田科技城內發展多層現代產業大樓，亦會清拆9個禽畜飼養場，避免不良氣味排放。

土拓署擬建面積為338公頃的三寶樹濕地保育公園，當中253公頃為「生態友善魚塘」，，將會多做降低水位及建立棲息島嶼，供雀鳥覓食及棲息。張家亮指，目前三寶樹約有90公頃人工魚塘，當中約一半已被荒廢或沒有積極進行養殖活動，故其生態功能較低。他解釋，魚塘的生態價值在於能提供食物給候鳥及水鳥等，若魚塘沒有養魚或只有少量魚，即失去其生態功能。

另外，由於在古洞北及粉嶺北新發展區餘下工程項目中將會引致約5.8公項濕地的損失，政府需根據環境許可證的要求，於工程項目的建造工程展開前，設立「塱原自然生態公園」作補償。張家亮指，公園佔地37公頃，劃分為三個區，相關工程已做得「九九十十」，預計今年下半年可開放給市民。

張家亮指，佔地11公項的「農業區」已於2022年復耕；21公頃的「生態區」工程亦大致完成；餘下5公頃的「訪客區」則預計今年上半年完全相關工程，訪客區設有淨化濕地、觀鳥屋、休憩亭及戶外教室。