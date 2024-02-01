涉億元毒品案男子被制服後入院身亡　警指事主患心臟病 (17:27)

海關與警方一月中鎖定一個來自南美、報稱載有魚粉的40呎入口海運貨櫃，海關經X光檢驗後，發現約520袋魚粉中，有3袋共約100公斤的懷疑可卡因，市值約一億港元。警方由本月16日起執行16日監控交付行動，至昨日分別在坪輋，高埔村及旺角拘捕3男1女，年齡介乎52至75歲，相信已瓦解一個販毒集團。

警方昨日行動期間，鎖定一名涉案男子，相信他負責安排貨櫃提貨、分批運輸及管理毒品儲存倉，警方毒品調查科署理總警司陳江明指，毒品調查科探員昨於元朗高埔村一個鐵皮屋外截停該名57歲男子，在其座駕及鐵皮屋內檢獲約79萬元現金，懷疑寫有販毒流程的紙張及一部藏有安排貨運接送等證據的手提電話。陳指該名男子初時表現合作，當探員搜車時他隨即反抗，糾纏一輪後被警員制服，其後再坐在車上，但廿分鐘後失去知覺，警員隨即增援，並安排他送院治理，直至今早11時48分證實不治。警方指，初步調查相信該名男子患有心臟病，車上亦有用以緩解心絞痛的噴霧，將由新界北重案組第一隊跟進死因調查。

涉案另外3人，包括懷疑為集團主腦的75歲女子，將被暫控串謀販運危險藥物罪，明天在粉嶺裁判法院提堂。