火警召喚宗數升3.8%　主因涉暴雨及極端天氣下警鐘誤鳴 (18:18)

去年3級火個案由5宗上升至9宗，當中7宗涉及電力供應，而電力供應也是去年火警第二大成因，因此提醒市民要注意使用電子器材和家品。去年救護召喚為816,329宗次，緊急救護召喚有775,625宗，兩者比去年上升10.3%。樓宇火警32,497宗，上升4.5%。

去年12月消防處放寬入職要求，包括容許消防隊長和消防員的投考人士戴眼鏡接受視力測試、引體上升放寬至90秒1次或以傾斜引體上升取代等。楊恩健表示，由12月1至1月14日，整體申請個案由277宗升到463宗，比前年同期上升67%，其中2個職級的合格率升幅近3倍。他強調入職要求不等同在職要求，消防處將在26個星期訓練時會提升投考人士能力。楊恩健表示，消防處會與大學、運動員、少數族裔等機構保持聯繫，希望今年招攬727名不同職級的消防員，包括145主任級，582名員佐級消防員。

楊恩健指，因應「夜經濟」和「日夜都繽紛」活動，導致食肆或公眾場所牌照申請上升，消防處加快審批牌照流程，由現時34個工作天縮減至5個工作天，即3日向商戶發出消防安全規定及指引，2日完成消防驗收和發牌。他解釋，相關消防程序相對簡單，或只需滅火器或防火板，而且消防處會在驗收活動場地的防火規定後，即時發出消防安全證明書和牌照，再加上消防處延長辦公時間至星期日，一星期7天也可以驗收防火規定。他亦指，不過食肆牌照要求較多，例如要安裝花灑和抽風系統，故審批食肆牌照需時較長。

被問及對23條立法的看法，楊恩健指消防處將全力支持，稱過去學員訓練已包含《港區國安法》和《基本法》，未來會將23條立法後的新例加入各職級訓練和中層管理持續訓練。

另外，消防處今年內將簽訂大灣區應急救援方案，盡快商討香港、澳門和廣東省三地啟動救援機制的安排。消防亦針對去年海員之家的四級火，與工程師學會及建築業界商討，建議規定由以往80米以上建築地盤才需要安裝可梗上的消防喉，改為適用於30米或以上的建築地盤，希望在今年第一、二季內將有關消防條例修訂建議納入法例。