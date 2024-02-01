美斯訪港|警周六日大球場一帶設行動區域　非持票者禁止進入　警籲勿追星 (16:21)

港島總區交通部執行及管制組總督察趙志強指，為配合活動，該兩日內會於球場一帶實施分階段封路及改道措施，第一階段封路將於周六下午2時及周日中午12時開始，第二階段則於周六下午4時及周日下午2時開始，第三階段封路在有需要下才會執行。第一及第二階段將封閉東院道、棉花路、加路連山道一帶的部份行車線，第三階段則會封閉上述道路，屆時所有車輛禁止駛入。另外，加路連山道紀律人員體育及康樂會外及棉花路會設臨時的士及私家車上落地點，以便市民前往大球場。

丘傳輝說，預計該兩日內每日有約4萬持票觀眾出入。他又指附近區域的道路狹窄，基於安全理由，並不鼓勵市民追星，如冀支持來港的球星，可在不同地點收看直播。惟訪港球員出入酒店、機場等地時會否有類似行動區域的安排，他未有正面回應，指球場以外的地方，會檢視行動需要，並由當場指揮官判斷作合適安排。

他指，有需要前往上述地方其他場所的市民將不受影響，市民不可在大球場附近停留，有需要可邀約同行人士在天后或其他地方集合，再前往大球場。警方補充指如有需要前往行動區域內如學校、醫院等設施會放行。至於警方會部署多少警力及及會否動用要員保護組、警隊護送組護送球隊，他說會安排足夠人手，惟動用甚麼部門涉及行動細節不便透露。